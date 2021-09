Is deze Hamann M3 nu gewoon geslaagd dik geworden?

Zo dik als deze Hamann M3 hoort ‘ie toch wel een beetje te zijn, toch?

Het is grappig hoe tijd de wonden kan helen. Elke keer als een automerk met afwijkend design komt, wordt dat als ‘lelijk’, ‘afgrijselijk’ en ‘blasfemie’ omschreven. Nu is BMW niet echt een merk dat je koopt vanwege het ‘design’. Een 3.0 CS of 507 wellicht, maar BMW’s zijn vaak meer keurig, dik of kenmerkend. En nee, de 8 Serie al helemaal niet, op het moment dat een Ford Probe of Opel Calibra er specialer uitziet, heb je het verkeerd gedaan.

Enfin, BMW en design. Met de M3 gaat het uiteraard hopelijk mis. Die zeer grof vormgegeven neus is niet bijzonder mooi te noemen. Daar kunnen we om gaan mekkeren (hebben we vaak genoeg gedaan), maar je kunt ook gewoon de juiste specificatie kiezen. Deze Hamann M3 laat zien hoe het ook kan.

Extrovert

Normaal gesproken kennen we Hamann als een behoorlijk extroverte tuner. Eentje die het niet erg vind om wat op te vallen. In het geval van deze Hamann M3 van vandaag is er gekozen voor een zwart exemplaar met alle details zoals de grille óók in het zwart. Het is niet de meest originele autokleur, maar het camoufleert de boel wel lekker. Nog een voordeel, ook de vele misplaatste vouwen, grilles, lijntjes en dergelijke vallen zo veel minder op.

De wielen doen ook een duit in het zakje. In dit geval zijn het ‘Hamann Anniversary Evo’-wielen. Ze meten 21 inch in diameter (rondom). Aan de rechterkant zijn ze zwart, links zijn ze zilver. Dit doen tuners wel vaker, dan kun je kiezen welke wielen je mooier vind.

Bandenmaten Hamann BMW M3

Voor zijn de wielen voorzien van 255/30 ZR21-rubber, achter is dat zelfs 295/25 ZR21. De verdere modificaties aan de Hamann M3 zijn vooralsnog vrij subtiel. Er zijn camberplates voor ietsje extra, eh, camber.











Daarnaast staat de Hamann M3 iets lager op zijn buik middels een setje verlagingsveren. Voor zakt ‘ie 30 millimeter, achter zo’n 10 tot 15 millimeter. BMW’s hebben nogal de neiging om met de bips te hangen en Hamann lost dat voor je op. Ten slotte is de auto voorzien van een setje spacers voor en achter van 10 millimeter. Kortom, hele subtiele wijzigingen die de stance aanzienlijk verbeteren.

In technisch opzicht is er qua motor nog niet veel aangepast. Deze onderdelen kun je alvast bestellen. Maar Hamann kennende zal dit niet lang meer duren voordat er nog veel meer leverbaar is.