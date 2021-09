Albert Heijn nu ook langs de snelweg te vinden

Tanken en boodschappen doen kun je combineren, want Albert Heijn is nu ook langs de snelweg present.

Tijd is geld, dat weten we allemaal. Dingen kunnen combineren is ideaal. In dit geval tanken en boodschappen doen. Albert Heijn is vanaf deze week te vinden langs de snelweg. Dat scheelt weer een eventueel extra ritje naar de AH in je dorp of stad als je meerdere keren in de week boodschappen doet. Dat tijd is geld gaat overigens niet helemaal op hier. Ten eerste is tanken langs de snelweg stervensduur. Daarnaast hebben we het niet om een reguliere supermarkt.

Albert Heijn langs de snelweg

Het gaat hier namelijk om Albert Heijn to go. Deze compacte supermarkten zijn al jaren te vinden in onder andere treinstations. Maar misschien ben je nooit in een AH to go geweest omdat je als doorgewinterde petrolhead natuurlijk never de binnenkant van een treinstation hebt gezien. Openbaar vervoer, de horror!

Albert Heijn to go is niet lukraak straks bij elke pomp langs de snelweg te spotten. De supermarktketen is een samenwerking aangegaan met BP. Enkel bij tankstations van dat merk bestaat de kans dat er ook een Albert Heijn is gevestigd. De nieuwste AH to go opent deze week bij BP Vliete aan de A58 bij Krabbendijke (Zeeland). Voor het einde van dit jaar moeten er in totaal 24 AH’s operationeel zijn bij BP tankstations langs de Nederlandse snelwegen. De uitbreiding gaat vervolgens door naar 100 tankstations verspreid over heel het land. Momenteel bestaan er al 10 BP’s met een AH to go langs de snelweg. Die waren onderdeel van een proef, dat succesvol is bevonden. Gezien de forse uitbreiding.

Traditionele boodschappen zijn niet uit te voeren bij een Albert Heijn to go. Het is dus absoluut geen vervanger van de grote boodschappen. Je kunt er terecht voor een aantal versproducten en producten voor onderweg zoals snacks, drinken of een voorverpakte sandwich. Ook autoproducten als Castrol motorolie en ruitensproeiervloeistof zijn specifiek bij de AH’s langs de snelweg te vinden. De ingrediënten bij elkaar sprokkelen voor je spinazie à la crème met een lekker balletje, jus en wat aardappelen gaat er in elk geval niet lukken.