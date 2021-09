Grote schermen voor Alfa Romeo uitgesloten

Althans, dat gelukkig hangt af van hoe blij je bent met infotainment. Maar als het aan de baas ligt, komen er geen grote schermen voor Alfa Romeo’s in de toekomst.

Vroeger kon je een auto verkopen door te zorgen dat het comfort erg hoogstaand was, of de prestaties. Of het verbruik, of de afmetingen. Of het design. Tegenwoordig is het heel erg moeilijk om de diverse modellen uit elkaar te houden. Het basisprincipe staat min of meer vast. En straks als we naar elektrische auto’s overstappen, is er al helemaal weinig onderscheidend vermogen.

Oh, toch wel: het infotainment scherm! Wat ooit begon als een extra schermpje voor de navigatie, is inmiddels een waar USP geworden. Maar moeten we daar wel zo blij mee zijn? Tegenwoordig zien we de grote schermen overal en gigantische formaten. Dat ziet er voor NU heel erg modern uit. Vergeet niet dat een BMW 7 Serie ooit ook futuristisch eruitzag van binnen en buiten. Nu is het echter een vrij verouderde auto. Gelukkig gaan niet alle merken erin mee, want er komen geen enorme schermen voor Alfa Romeo.

Imperato

Dat bevestigt Jean-Philippe Imparato aan het Franse Caradisiac. Hij kan het weten, want Jean-Philippe is namelijk de CEO van Alfa. Hij wil namelijk dat Alfa Romeo’s auto’s zijn waarbij het in eerste instantie gaat om het rijden, niet zozeer om de infotainmentschermen aan boord:

Ik ga niet een iPad verkopen met een auto eromheen. Jean-Philippe Imparato, een ware petrolhead

Waarvan akte! Nu is het wel heel erg makkelijk om dit te roepen. Een beetje hetzelfde als Victor Muller die verkondigde dt de Spykers geen ESP en ASR kregen, omdat dat ‘puurder’ was. Welnee, het is toevallig ook wat goedkoper. Aan de andere kant zorgt het wel voor een tijdlozer uiterlijk van het interieur.















Geen grote schermen voor Alfa

Ok, er komen dus geen grote schermen voor Alfa Romeo. Maar gebeurt er verder nog iets? We zijn overigens reuze benieuwd wat Alfa Romeo nog meer in petto heeft voor ons. Imperato gaf al eerder aan dat Alfa Romeo’s alsnog een bijzonder geluid gaan maken. Op dit moment gaat het uitermate bedroevend met het merk. De Giulia en Stelvio zijn puike auto’s die bijna niemand koopt. Verder is er helemaal niets. Ook de ‘Tonale’, een kleine plug-in hybride crossover is een typisch gevalletje mosterd na de maaltijd.

















Gelukkig is Stellantis een groot bedrijf en kan er veel techniek gedeeld worden met andere merken uit de groep. Alfa Romeo heeft 10 jaar de tijd gekregen om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Via: Motor1.com