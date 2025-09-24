Jaecoo speelt in op Nederlandse behoefte met betaalbare J7 SHS

Een grote PHEV met een lekkere actieradius en een leuke prijs!

De Nederlandse automobilist heeft tegenwoordig keuze te over in automerken en -modellen. Wie verder kijkt dan de bekende merken komt soms modellen tegen die stiekem erg interessant kunnen zijn voor Nederlanders. De Jaecoo 7 SHS is er zo één: een SUV die een grote actieradius, een ruim interieur en een scherpe prijs combineert.

De afkorting SHS staat voor Super Hybrid System. Zo noemen Omoda en Jaecoo haar plug-in hybride modellen. Het slimme regelsysteem bepaalt automatisch of de benzinemotor of elektromotor de aandrijving verzorgt – afhankelijk van snelheid, accuniveau en temperatuur. In het gunstigste geval kun je 100 kilometer rijden en maar 0,7 liter benzine gebruiken.

Actieradius van de Jaecoo 7 SHS

De batterij is een 18,7 kWh LFP-accu die niet alleen efficiënt is, maar ook robuust: stof- en waterdicht, en bestand tegen twee dagen onderdompeling in een meter diep water. Wisselt de aandrijflijn van elektrokracht naar benzinepower, dan schakelt de batterij zich in 0,002 seconden uit. Voor de beeldvorming: knipperen met je ogen duurt tussen de 0,12 en 0,2 seconden.

Opladen kan via AC (6,6 kW) of DC-snelladen (40 kW). In 20 minuten aan de snellader gaat de batterij van 30 naar 80 procent. Volledig elektrisch heeft de 7 een rijbereik van 90 kilometer en gecombineerd met de benzinemotor zelfs 1.200 kilometer – genoeg om van Parijs naar Madrid te rijden zonder te stoppen voor een tank- of laadstop.

Prestaties en extra functies

De aandrijflijn bestaat naast een elektromotor uit een 1,5-liter viercilinder benzinemotor. Het systeemvermogen is 204 pk, goed voor een sprint van 0-100 km/u in 8,5 seconden en een topsnelheid van 180 km/u. Het koppel van de viercilinder is 215 Nm en van de elektromotor zelfs 315 Nm.

Bij het remmen gaat de energie niet verloren, maar wordt geregenereerd en teruggestuurd naar de accu. De Jaecoo kan ook V2L-laden. V2L staat voor Vehicle-to-Load en betekent dat je stroom uit de auto kunt tappen voor externe apparaten. Daarmee fungeert de 7 SHS als mobiel stopcontact – ideaal op vakantie of tijdens een dagje buiten.

Stoer design, praktisch interieur

Aan de buitenkant oogt de ‘’J7’’ gespierd, met een grote watervalgrille, stoere LED-dagrijlichten met koplampen eronder en 19-inch wielen. Bekijk je hem van de zijkant, dan zie je een lijn die vanaf de dagrijverlichting doorloopt via de portieren naar de achterkant. De Jaecoo 7 SHS is te bestellen in vier verschillende kleuren en zes verschillende kleurstellingen. Dat komt doordat er twee two-tone samenstellingen mogelijk zijn met zwarte daken.

Binnenin tref je standaard een 10,25-inch bestuurdersscherm, een 14,8-inch centraal display, een 540°-parkeercamera, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, én slimme vakjes en haken om spullen op te bergen. Tevens zit er standaard een luchtzuiveringssysteem in en zijn de zijruiten dubbellaags zodat buitengeluid de cabine binnen.

Zeer scherpe prijs

De 7 SHS van Jaecoo is dus een grote SUV met een prima actieradius, een stoer voorkomen en een ruim interieur. En dat terwijl je er in Nederland nog geen € 40.000 voor betaalt. De prijs van de 7 SHS begint bij € 37.900.

Voor € 2.000 extra ben je de eigenaar van de Exclusive-uitvoering. De extra’s bestaan uit een head-up display, een verwarmd stuur, voorstoelen die verwarmbaar en geventileerd zijn, een panoramisch schuifdak, een draadloos oplaadstation voor je telefoon, sfeerverlichting met 128 kleuren en ga zo maar door.

Jaecoo is niet met de garantie. Het merk geeft zeven jaar of 150.000 kilometer garantie op de 7 SHS. Op de batterij krijg je zelfs acht jaar of 160.000 kilometer garantie. Daarbovenop krijg je het eerste jaar gratis pechhulp.