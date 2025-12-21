Officieel: er worden GEEN Jaguars meer gebouwd

De F-Pace was de laatste Jaguar die nog in productie was, maar wordt nu ook uit productie gehaald. Waarmee het merk even helemaal niks bouwt.

Is die herlancering van Jaguar nou briljant of oliedom? Wat je er ook van vindt, je hebt er vast een mening over. En dat is eigenlijk precies wat ze willen bereiken. De onthulling van de Type 00 is alweer een jaar geleden en in die tijd is het merk niet onbesproken gebleven. Iets met negatieve aandacht is ook aandacht. Maar laten we wel wezen: het was het jaartje wel. Nieuw management, een nieuwe CEO en nu ook Gerry McGovern die er al jaren zat de laan uit: zichzelf opnieuw uitvinden lijkt een understatement voor Jaaaag.

Strategie

De shitstorm met McGovern heeft overigens wel opgeleverd dat er een PR-reddingsactie plaats heeft gevonden, waardoor meer duidelijk kon worden over de Jaguar GT waar de Type 00 in gaat doorvloeien. Alsook dat het productiemodel al bijna af is en een onthulling in 2026 nog steeds op de planning staat. Zo van: het klinkt alsof het allemaal mis gaat, maar we zijn vastberaden. We gaan het afwachten.

Maar de andere strategie die Jaguar beloofde blijft ook overeind staan. De GT gaat eind 2026 op zijn vroegst in productie. In de tussentijd worden ALLE Jaguars uitgefaseerd. I-Pace? Dood. XE en XF? Zijn er niet meer. E-Pace? Aju. F-Pace: ja, die was er nog wel. Grappig genoeg het oudste model dat Jaguar nog bouwde, heeft het ook het langst volgehouden. Om de laatste orders te vervullen op de thuismarkt werd de middelgrote SUV nog gebouwd. Tot en met 19 december jongstleden.

Laatste Jaguar is gebouwd

Jaguar maakt er een mooi bitterzoet feestje van. In hun fabriek in Solihull nabij Birmingham viert het merk initieel dat de F-Pace tien jaar oud is geworden. Het was de eerste SUV van Jaguar die we in het najaar van 2015 voor het eerst te zien kregen. De tien jaar heeft hij dus nét meegemaakt. Tegelijkertijd markeert Jaguar dat deze zwarte F-Pace de productie officieel beëindigt. Niet alleen voor de F-Pace, maar ook voor alle Jags. Daarmee worden er dus vanaf nu tot en met de GT in 2026 geen Jaguars meer gebouwd.

Wellicht gaat de F-Pace niet de geschiedenisboeken in als de meest iconische Jaguar. Maar hij heeft het merk ook zeker geen windeieren gelegd. Met ruim 200.000 gebouwde exemplaren is het de meest succesvolle Jag ooit. Uiteraard is een SUV van Jaguar een wat vreemde zet, daar Jaguar altijd in één adem wordt genoemd met Land Rover die niks anders bouwen. Toch wist de F-Pace er een ietwat Jaguar-achtige flair aan te geven, met toch ietwat een nadruk op sportiviteit. Een SVR-versie helpt daar uiteraard bij.

Zelfs met de meest neutrale blik voelt de herlancering van Jaguar op zijn minst ‘ietwat riskant’. Maar het lijkt erop dat het merk zeker van hun zaak is. Je kan maar beter vastberaden tegen een muur aan knallen, dan nu al wankelen voordat er überhaupt iets is gebeurd. Maar de Jags van de oude garde, die zijn nu officieel met pensioen. In Nederland gold dat overigens al een tijdje, daar werd je voor elke Jag naar de voorraad gewezen. (via Jaguar Enthusiasts Club)