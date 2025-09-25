Volkswagen werkt aan een nog idioter infotainment dan voorheen

Net toen het weer de goede kant op leek te gaan…

De Volkswagen Groep staat ook afgelopen maand fier bovenaan in de lijst met nieuwverkopen in Europa. VW is het merk met de meeste verkopen binnen de VAG. Er is ook weinig aan te merken op de moderne Volkswagens. Echter hebben ook de VW’s van een tijdje terug een vervelende trekje: het aanraakgevoelige infotainmentsysteem.

Wees gerust: bij de huidige en aanstaande generatie Volkswagens zitten er gewoon fysieke knoppen op het stuur en in de cabine. Fijn, zijn we weer af van al die ”innovatieve” systemen. Nou, als het aan Volkswagen ligt, krijgen we in de toekomst een nog innovatiever infotainment. Het merk bedenkt een manier om het systeem te besturen die gedoemd is om te mislukken.

Patent van Volkswagen

Volkswagen heeft een aanvraag ingediend bij het Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), oftewel het Duitse octrooibureau. In de aanvraag wil Volkswagen een patent voor een toekomstig infotainment dat gebruikmaakt van eye-tracking. Oh jee… Het patent werd in maart 2024 al ingediend, maar is pas afgelopen week gepubliceerd.

Het idee is om ergens in de auto tenminste één camera te plaatsen die de bestuurder in de gaten houdt. Zodra je naar de buitenspiegels kijkt, detecteert het systeem je beweging en activeert de bediening van de buitenspiegels. Vervolgens kun je met een knop op het stuur de buitenspiegel verstellen.

Zo zijn er nog een aantal functies die je kunt bedienen met je ogen. Denk aan de airco en ventilatie, massagefuncties, radio, stoel, verlichting (zowel binnen als buiten) en het schuifdak. Niet de belangrijkste functies dus en zaken die je kunt regelen wanneer je stil staat. Ik heb hier niets over kunnen vinden in het patent, maar ik ga ervan uit dat je de oogdetectie alleen kunt gebruiken wanneer je stilstaat.

Er is nog een toepassing. Volkswagen denkt ook na over een toekomst waarin het infotainment een hologram heeft als bedieningspaneel. Je ziet dan net als bij een Apple-bril een menu voor je waar je door middel van bewegingen met je arm en hand doorheen kunt bewegen. Wederom, dit gebruik je alleen wanneer je stilstaat.

Waarom?!

Volkswagen fantaseert al langer over eye-tracking als infotainmentalternatief. Op de CES-beurs van 2017 toonde het merk al het ‘3-D Active Info Display’ met oogdetectie. Blijkbaar heeft VW dit idee nooit echt kunnen loslaten. Het doel van zo’n systeem is om het interieur van de auto op te ruimen, maar ook om geld te besparen. Als je maar één knop hoeft te maken en installeren is dat simpeler dan vijftien verschillende knoppen. Maar ja, dan moet het wel goed werken.

Zoals dat altijd gaat bij patenten is het de vraag hoe serieus we het idee moeten nemen. Als het merk ons advies wil: hou het lekker nog even bij het finetunen van de fysieke knoppen.