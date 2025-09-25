Volkswagen werkt aan een nog idioter infotainment dan voorheen

Net toen het weer de goede kant op leek te gaan…
De Volkswagen Groep staat ook afgelopen maand fier bovenaan in de lijst met nieuwverkopen in Europa. VW is het merk met de meeste verkopen binnen de VAG. Er is ook weinig aan te merken op de moderne Volkswagens. Echter hebben ook de VW’s van een tijdje terug een vervelende trekje: het aanraakgevoelige infotainmentsysteem.
Wees gerust: bij de huidige en aanstaande generatie Volkswagens zitten er gewoon fysieke knoppen op het stuur en in de cabine. Fijn, zijn we weer af van al die ”innovatieve” systemen. Nou, als het aan Volkswagen ligt, krijgen we in de toekomst een nog innovatiever infotainment. Het merk bedenkt een manier om het systeem te besturen die gedoemd is om te mislukken.
Patent van Volkswagen
Volkswagen heeft een aanvraag ingediend bij het Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), oftewel het Duitse octrooibureau. In de aanvraag wil Volkswagen een patent voor een toekomstig infotainment dat gebruikmaakt van eye-tracking. Oh jee… Het patent werd in maart 2024 al ingediend, maar is pas afgelopen week gepubliceerd.
Het idee is om ergens in de auto tenminste één camera te plaatsen die de bestuurder in de gaten houdt. Zodra je naar de buitenspiegels kijkt, detecteert het systeem je beweging en activeert de bediening van de buitenspiegels. Vervolgens kun je met een knop op het stuur de buitenspiegel verstellen.
Zo zijn er nog een aantal functies die je kunt bedienen met je ogen. Denk aan de airco en ventilatie, massagefuncties, radio, stoel, verlichting (zowel binnen als buiten) en het schuifdak. Niet de belangrijkste functies dus en zaken die je kunt regelen wanneer je stil staat. Ik heb hier niets over kunnen vinden in het patent, maar ik ga ervan uit dat je de oogdetectie alleen kunt gebruiken wanneer je stilstaat.
Er is nog een toepassing. Volkswagen denkt ook na over een toekomst waarin het infotainment een hologram heeft als bedieningspaneel. Je ziet dan net als bij een Apple-bril een menu voor je waar je door middel van bewegingen met je arm en hand doorheen kunt bewegen. Wederom, dit gebruik je alleen wanneer je stilstaat.
Waarom?!
Volkswagen fantaseert al langer over eye-tracking als infotainmentalternatief. Op de CES-beurs van 2017 toonde het merk al het ‘3-D Active Info Display’ met oogdetectie. Blijkbaar heeft VW dit idee nooit echt kunnen loslaten. Het doel van zo’n systeem is om het interieur van de auto op te ruimen, maar ook om geld te besparen. Als je maar één knop hoeft te maken en installeren is dat simpeler dan vijftien verschillende knoppen. Maar ja, dan moet het wel goed werken.
Zoals dat altijd gaat bij patenten is het de vraag hoe serieus we het idee moeten nemen. Als het merk ons advies wil: hou het lekker nog even bij het finetunen van de fysieke knoppen.
Reacties
RobTWo zegt
Ik kijk bij het achteruitrijden naar achteren en raak per ongeluk een knop aan, gaat dan ook de kofferbak open?
jandevries zegt
Als dit alleen werkt bij stilstand, heb je ook knoppen nodig zodat je de radio ook kunt bedienen tijdens het rijden.
putwater zegt
Zal allemaal wel knap zijn in de showroom als demo. Tot je ermee op de baan moet…
verdebosco zegt
Ik vind nu al niet alle knoppen op mijn stuur (geen VAG-product). Maar dat wordt dus nog meer. Volgens mij zouden we naar autonoom rijden gaan, toch? Dus vrijwel alle knoppen onbelangrijk, behalve de volumeknop voor mijn favoriete muziek.
Maar goed, ik heb ook hele andere wensen. Ik wil een lichte, mooie, makkelijk te onderhouden EV met een grote range voor een aantrekkelijke prijs.
Een Alfa EV, 300 pk, 1000 km range, minder dan 1100 kg voor 4 personen met bagage. Maak dat nu maar eens beste autobouwers. Voor 2030.
a_buis zegt
Als safety geen issue zou zijn waren auto’s zo maar paar honderd kilo lichter. Dus moet er een doorbraak komen in andere energie opslag (lichter en veiliger) en andere lichtere sterke materialen. Dat licht niet aan de auto-industrie maar moet in andere industrie ontwikkeld worden. Ruimtevaart bijvoorbeeld. Dus kom maar door Musk :)
verdebosco zegt
Alles draait om het gewicht van de accu, gekoppeld aan het doorbreken van de eeuwige zoektocht naar de veiligste auto. De accu en veiligheid hebben de auto loeizwaar gemaakt. De accu heeft baat bij ruimtevaart, maar is vooral ook een efficiency strijd. Zoals je die bijvoorbeeld zag bij televisies. Die strijd is er binnen de industrie breed.
De veiligheidsparadox, meer veiligheid meer gewicht meer kosten etc., is een politieke discussie. In ons land belangrijker, vanwege het gewichtscomponent in de MRB, dan in veel landen om ons heen. Dus dat moet de politiek oplossen.
Een goedkope sterke accu en het doorbreken van de cirkel naar alsmaar veiliger geeft ruimte voor mooiere luxere auto’s voor een aantrekkelijke prijs.
RUBERG zegt
Is er een ice die aan uw eisen voldoet?
verdebosco zegt
PS Redactie, ik wil ook nog reageren op die Jaecoo in het volgende artikel. Tong uit de mond…hijg. Maar er is geen reactie mogelijk. Chinezen dulden geen commentaar? Ik ben zelfs licht positief over die Chinees.
verdebosco zegt
Ah, zie nu dat het een advertorial is. Goed gecamoufleerd. Chinezen hebben zeker geen zin in commentaar. Onzinnig artikel dus. Zal wel loeizwaar zijn die Jekko. Glimlach.
mashell zegt
Airco, ventilator functies, radio en schuifdak zijn bij uitkomst dingen die je tijdens het rijden bediend. Daarvoor hoef je niet stil te staan.
Als je gaat verwachten dat mensen daarvoor stil staan ben je wereld vreemd het probleem van nu zijn niet die zaken maar dat veel mensen de afleiding van de telefoon niet kunnen weerstaan.