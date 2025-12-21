Wist jij dat deze merk- en modelnamen afkortingen zijn?

Soms klinkt iets als een woord, maar blijkt het een afkorting te zijn: dit zijn namen voor een auto die stiekem een afkorting zijn.

Een naam verzinnen voor een auto(merk) is niet makkelijk. Je wil natuurlijk iets pakkends wat ook nog eens cool klinkt. En dan komt het gedeelte dat je door hoepels moet springen. Dat het geen scheldwoord is in een exotische taal. Dat de naam niet al bezet is (of iets wat erop lijkt). Dat er geen andere verborgen referenties in zitten. Kortom: iets nieuws verzinnen is altijd het slimst. Maar hoe doe je dat?

Afkortingen voor de naam van een auto

Soms is het makkelijk: pak gewoon een afkorting om je auto als naam te geven. En we kennen allemaal de BMW’s en BYD’s en dat CR-V een afkorting is, lijkt ook evident. En dat Daf officieel DAF is en staat voor van Doorne’s AutomobielFabriek weet je waarschijnlijk ook nog wel. Soms is het anders. Dan klinkt een naam voor je auto als een grappig woord, maar is het stiekem een afkorting. Dat zijn de beste afko’s: waar je eigenlijk niet beseft dat het een samentrekking betreft. Vandaar dat we eens duiken in een paar namen die klinken als (generieke) woorden, maar gewoon afkortingen zijn voor een merk of model.

KGM Actyon

Om mee te beginnen, een auto die in het nieuws was deze week. KGM, vroeger SsangYong, brengt de Actyon terug. Collega Machiel kon in de comments al uitleggen dat KGM een afkorting is (duh, of dacht je dat de uitspraak ‘kuggem’ was?) voor Korean Genius in Motion, maar ook de naam Actyon is een afkorting. Bij de eerste Actyon onthulde SsangYong dat het een samentrekking is van Active en Young.

Alfa Romeo Arna

Een dubbele afkorting voor zowel merk als model van een auto vinden we bij de Alfa Romeo Arna. Alfa klinkt misschien alsof het afgeleid is van de letter A in het Griekse alfabet, maar het is de afkorting voor Anonima Lombarda Fabbrica Automobil, met de toevoeging ‘Romeo’ toen Nicola Romeo de fabriek en het merk overnam. Tijdens de samenwerking met Nissan om tot de Arna te komen, is die naam ook gekozen omdat het de afkorting is voor Alfa Romeo Nissan Autoveicoli. Alfa en Arna zijn dus niet twee willekeurige woorden die grappig klinken.

Subaru Brat

Bij Subaru zijn er een paar afkortingen gebruikt voor autonamen. Levorg hadden we al behandeld in het vorige deel van deze lijst, maar onofficieel is Tribeca ook een afkorting (alleen dit is geen autonaam maar de naam van een wijk in New York). Bij de compacte pickup genaamd Brat, wat dus ook een afkorting is, hebben we toch een beetje het gevoel dat de naam al bestond en er later werd besloten dat het een afkorting moest zijn. Het staat namelijk voor Bi-drive Recreational All-terrain Transporter, dus eigenlijk zou Bratt nog beter zijn. Maar goed, creatief is het wel.

Cupra

We hebben wel eens gezegd dat SEAT altijd in hoofdletters wordt geschreven omdat het een afkorting is voor Sociedad Española Automóvil de Turismo. Dan zou je dus verwachten dat Cupra, de huistuner die nu een zustermerk is, wellicht ook iets bijzonders betekent in het Spaans waardoor ‘Cupra’ een makkelijke afkorting was. Nee hoor. Om te onderstrepen dat er een vleugje autosport in de Cupra-modellen zit en zat, staat het simpelweg voor Cup Racing. Vandaar dat ook heden ten dage de naam Cupra het meest geschikt wordt geacht voor race-activiteiten.

Fiat

Over SEAT gesproken, het is minder gebruikelijk om Fiat in volledig caps lock te schrijven. Toch is ook deze merknaam voor een auto een afkorting: bij de oprichting was het de afkorting voor Fabbrica Italiana Automobil Torino, vrij vertaald de Italiaanse autofabriek in Turijn. Om te onderstrepen dat Fiat één van de weinigen was in het prille begin. En nee, ondanks dat Fiat het wederom duidelijk lijkt te maken met hun nieuwste logo, gebruikt het merk in persberichten nooit FIAT zoals SEAT dat doet.

Iveco

Italianen en afkortingen voor hun merknaam, het slaat kennelijk aan. Want Iveco is een samentrekking van verschillende losse bedrijven die zich inzetten voor industrie- en bedrijfsvoertuigen. De unie van deze vijf merken (Fiat bedrijfswagens, Lancia Special Vehicles, OM, Unic en Magirus-Deutz, mocht je dit willen weten) werd in Italië voortgezet als Industrial Vehicles Corporation. Of dus als afkorting Iveco, bekend van bedrijfswagens, vrachtwagens en de doorontwikkelde Santana c.q. Defender-kloon als terreinwagen, de Massif.

Nissan Leaf

Een afkorting voor je auto als naam kan ook gewoon briljant zijn, al zou het ons niet verbazen als dit ook een gevalletje ‘afkorting achter de naam zoeken is’. Want op zich is het slim: Leaf (blaadje) is natuurlijk een perfecte naam voor een ecologisch verantwoorde auto, je ziet een blaadje ook vaak in de display van een hybride/EV om de groenheid van je rijgedrag aan te duiden. Maar het is dus een afkorting voor Leading Environmentally-friendly Affordable Family car. Want ja, Lefafc is gewoon een minder leuke naam. Nu we toch bezig zijn: net als de modelnaam is ook de merknaam Nissan officieel een afkorting voor Nihon Sangyo.

MAN

Nog een vrachtwagen- c.q. bedrijfswagenmerk, MAN. Het feit dat je het dus niet uitspreekt als het woord ‘man’ en het ook eigenlijk in volledig caps schrijft is al een grote hint. Officieel spreek je het dus ook uit als M-A-N. Waar staat het dan voor? Voor Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, gewoon dat ze machines bouwen en waar ze vandaan komen. Onthouden dus, geen man, maar MAN.

Smart

In theorie is Smart lekker bezig, ware het niet dat de modellen een beetje ver afstaan van de originele Smart Fortwo. Geeft niet, die komt namelijk weer terug. Het was uiteraard het concept van die auto waardoor het idee überhaupt tot stand is gekomen. De Smart Fortwo moest namelijk een trendy stadsautootje worden waar het Zwitserse horlogemerk Swatch de handen ineen sloeg met Mercedes. Vandaar dat Smart dus ook een afkorting is voor Swatch Mercedes ART. Van de banden met Swatch is weinig meer over en ook Mercedes is maar voor de helft betrokken bij vooral veel strategie vanuit Geely, maar goed, de naam bleek slim genoeg te zijn (pun intended).

Mitsubishi Starion

Er zijn van die auto’s waarvan je af en toe vergeet dat ze best gaaf zijn. Mitsubishi bouwde bijvoorbeeld in de jaren ’80 een sportauto voor de racerij en de rallysport, waar natuurlijk ook een straatversie van kwam. Deze heette de Starion en kende maar één generatie, waarin hij toch wel de harten van menig Japanse autofanaat heeft overwonnen (ondanks sterke Amerikaanse invloeden dankzij de samenwerking met Chrysler). En de naam? Het verhaal ging een tijdje rond dat het ‘Stallion’ moest worden, waar Japanners in de uitspraak vrij snel ‘Starrion’ van maakten. Brochures van Mitsubishi zelf beweert echter dat Starion een afkorting is voor Star of Arion, waar Arion staat voor het mythische paard Arion, het paard van Hercules.

Daewoo Tosca

Grote sedan, veel luxe opties, gunstige prijs en voorin een zes-in-lijn waar Porsche zich mee heeft bemoeid. Puur op die feiten gericht is het een raadsel waarom de Chevrolet Epica niet beter aansloeg in Europa. Omdat het toch een beetje vreemd was, verfijning is ver te zoeken en Chevrolet is nooit echt een hit geweest. Laat staan toen het GM’s belabberde poging werd om de halfbakken succesvolle Daewoo’s hier aan de man te krijgen. Daarover gesproken: in Zuid-Korea was de naam Daewoo ijzersterk, daardoor werd de Epica daar aangeboden als Daewoo Tosca. En die auto heeft als naam een afkorting van Liana-esque proporties: het staat voor Tomorrow Should Come Always. Het had zo een James Bond-film kunnen zijn, maar het is de naam van een maar half succesvolle Koreaanse zakensedan.

Hyundai Veloster

Om af te sluiten met nog een Koreaan. De Veloster is goedbeschouwd één van de eerste keren dat de Koreanen niet probeerden om een logische rivaal te bouwen voor een Europees massamodel, maar iets bijzonders wilden doen. Hoe klinkt een soort hatchback-coupé-mix met asymmetrische deuren? Knettergek. En dan de naam, Veloster. Ook al is de Veloster nooit zonder dak geleverd, het is officieel een afkorting voor Velocity Roadster. De Veloster bestaat nog steeds, alleen niet hier. En de naam roadster slaat nog steeds nergens op.

Zoals altijd horen we toevoegingen graag, maar wees ervan bewust dat deze in het vorige deel van deze lijst wellicht al benoemd is.