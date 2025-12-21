Patent BMW onthult dat zelf sleutelen juist moeilijker wordt

Waar Mercedes op een missie is om sleutelen makkelijker te maken, lijkt BMW met een patent het te willen compliceren.

Afgelopen week maakte Mercedes duidelijk dat ze denken aan circulariteit, met onderdelen die in theorie weer makkelijker te vervangen worden. Want in plaats van lijm zou Mercedes weer meer schroeven gaan gebruiken. Schroeven zijn lekker makkelijk: linksom los, rechtsom vast. Een kind kan de was doen.

Schroef

Iets waar we even geen rekening mee hielden voor de theorie dat hierdoor zelf klussen weer makkelijker wordt: de ene schroef is de andere niet. Niet alles is een kruiskop. Maar goed, daar zijn oplossingen voor, denk aan universele schroevendraaiers met de wereld aan bitjes. Als het aan BMW ligt moet het echter een stukje moeilijker dan dat.

Patent BMW

BMW patenteert namelijk… een schroef. In theorie lijkt het geniaal. De schroef heeft namelijk de vorm van het BMW-logo. Het viervlakkige midden is deels uitgehold om een schroevendraaier erin te krijgen. Leuk toch? Een beetje spelen met schroeven. Alleen de precedent die het schept is minder leuk.

Want het idee is natuurlijk dat de enige schroevendraaiers die hierop passen bij BMW blijven. Zo worden ze in de fabriek vastgezet en pas weer losgehaald als je de auto bij een officiële dealer achterlaat. Nou schijnt het vooral te gaan om schroeven op ‘belangrijke’ plekken, dus bijvoorbeeld om structurele onderdelen aan elkaar te schroeven. Maar goed, het laat dus zien dat BMW zo de gebruiker ‘uitsluit’ van hun auto’s als je klusser bent. Waarmee je enige optie is om flink te dokken bij een merkdealer.

Nog niet helemaal op code rood gaan uiteraard, want het patent betekent absoluut nog niet dat elke BMW vanaf nu zo in elkaar geschroefd worden. Maar zoals gezegd, het klinkt niet onaannemelijk dat automerken op deze manier te werk gaan. Goed, nou kan een handige Harry waarschijnlijk een passende schroevendraaier ontwerpen, maar dan nog. Eigenlijk is elke schroef die je niet los kan maken met de schroevendraaiers of dopsleutels die je standaard in je gereedschapskist heb zitten een slecht teken.

Het is overigens niet voor het eerst dat BMW experimenteert met onderdelen die enkel een dealer eraf kan halen. BMW levert namelijk de Styling 963M-velgen uit de M Performance-catalogus voor de M2, M3 en M4 als centerlock, met een bijzondere bout die je enkel met een speciale BMW-sleutel (dus bij de dealer) eraf krijgt. Sterker nog: BMW bood deze velgen in de VS aan voordat dealers dit gereedschap hadden, wat het verwijderen nog lastiger maakte. Laten we hopen dat het merk daarvan heeft geleerd.