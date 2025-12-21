Patent BMW onthult dat zelf sleutelen juist moeilijker wordt

Waar Mercedes op een missie is om sleutelen makkelijker te maken, lijkt BMW met een patent het te willen compliceren.
Afgelopen week maakte Mercedes duidelijk dat ze denken aan circulariteit, met onderdelen die in theorie weer makkelijker te vervangen worden. Want in plaats van lijm zou Mercedes weer meer schroeven gaan gebruiken. Schroeven zijn lekker makkelijk: linksom los, rechtsom vast. Een kind kan de was doen.
Schroef
Iets waar we even geen rekening mee hielden voor de theorie dat hierdoor zelf klussen weer makkelijker wordt: de ene schroef is de andere niet. Niet alles is een kruiskop. Maar goed, daar zijn oplossingen voor, denk aan universele schroevendraaiers met de wereld aan bitjes. Als het aan BMW ligt moet het echter een stukje moeilijker dan dat.
Patent BMW
BMW patenteert namelijk… een schroef. In theorie lijkt het geniaal. De schroef heeft namelijk de vorm van het BMW-logo. Het viervlakkige midden is deels uitgehold om een schroevendraaier erin te krijgen. Leuk toch? Een beetje spelen met schroeven. Alleen de precedent die het schept is minder leuk.
Want het idee is natuurlijk dat de enige schroevendraaiers die hierop passen bij BMW blijven. Zo worden ze in de fabriek vastgezet en pas weer losgehaald als je de auto bij een officiële dealer achterlaat. Nou schijnt het vooral te gaan om schroeven op ‘belangrijke’ plekken, dus bijvoorbeeld om structurele onderdelen aan elkaar te schroeven. Maar goed, het laat dus zien dat BMW zo de gebruiker ‘uitsluit’ van hun auto’s als je klusser bent. Waarmee je enige optie is om flink te dokken bij een merkdealer.
Nog niet helemaal op code rood gaan uiteraard, want het patent betekent absoluut nog niet dat elke BMW vanaf nu zo in elkaar geschroefd worden. Maar zoals gezegd, het klinkt niet onaannemelijk dat automerken op deze manier te werk gaan. Goed, nou kan een handige Harry waarschijnlijk een passende schroevendraaier ontwerpen, maar dan nog. Eigenlijk is elke schroef die je niet los kan maken met de schroevendraaiers of dopsleutels die je standaard in je gereedschapskist heb zitten een slecht teken.
Het is overigens niet voor het eerst dat BMW experimenteert met onderdelen die enkel een dealer eraf kan halen. BMW levert namelijk de Styling 963M-velgen uit de M Performance-catalogus voor de M2, M3 en M4 als centerlock, met een bijzondere bout die je enkel met een speciale BMW-sleutel (dus bij de dealer) eraf krijgt. Sterker nog: BMW bood deze velgen in de VS aan voordat dealers dit gereedschap hadden, wat het verwijderen nog lastiger maakte. Laten we hopen dat het merk daarvan heeft geleerd.
Reacties
z4coupe30si zegt
Sinds jaar en dag BMW fan. Maar ik begin recentelijk een beetje BMW-moe te worden.
v10m5 zegt
Er zijn bepaalde “zichtdelen” waarbij regulier “klein materiaal” afbreuk doet aan, deze schroeven zouden dat niet hebben
ericc zegt
Met een moderne BMW ga je toch niet op onderhoud bij een kleine garage om de hoek? Ik denk dat het eerder op plaatsen komt waar tuners hun handen niet van kunnen afhouden. Maar een oliefilter vervangen zal niet moeilijker zijn.
Flatsix zegt
Het verdienmodel van autofabrikanten verschuift van eenmalige verkoop naar onderdelenverkoop/ -verhuur gedurende de levensduur van de auto en het dealernetwerk overeind houden die dit faciliteert. Dit is er een mooi voorbeeld van.
moveyourmind zegt
Je telt pas mee als je maandagochtend bij de koffieautomaat over de upgrade van je leasebak met het ///M Sportschroevenpakket kan brallen.
DeWitteCondor zegt
Hahaha
drdre1 zegt
Eerst die abonnementen en nu deze visie. Auto’s zijn al duur genoeg. Ik moet nu al m’n halve carrosserie doormidden zagen om een lampje te vervangen, als het straks nog meer onmogelijk wordt gemaakt om iets te repareren, ga ik dat wel meenemen in m’n aankoopkeuze.
shibby zegt
Kwestie van tijd dat je zo’n schroevendraaier online kunt kopen