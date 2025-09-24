Al heet die vanzelfsprekend geen ID. Buzz, maar VLE.

In Vitoria, in het wonderschone Spanje, gonst het van de activiteit. De Mercedes-Benz fabriek daar staat op het punt om een nieuw hoofdstuk te beginnen met de VLE, een volledig elektrische bus die tegelijk de aftrap vormt van een gloednieuwe, modulaire architectuur. En lijkt op de Volkswagen ID. Buzz, maar dat terzijde.

De preproductie is al onderweg en meer dan negentig procent van de fabrieksverbouwing is klaar. De wereldpremière staat in de eerste helft van 2026 gepland, maar achter de poorten wordt nu al proefgedraaid.

De fabriek werd grondig gemoderniseerd: een nieuwe carrosseriehal, een flexibele spuiterij en een opgefriste assemblagehal zorgen dat de VLE straks moeiteloos van de band rolt. En dat doet hij naast modellen als de V-Klasse, Vito en eVito. Alles kan door elkaar, elektrisch of met verbrandingsmotor, afhankelijk van wat klanten vragen.

De ID.Buzz van Mercedes komt er echt aan

Voor de 5.000 werknemers betekende dit een intensieve leerschool. Meer dan 160 trainingen kregen ze, maar ook samenwerking met andere Mercedes-vestigingen, nieuwe IT-systemen en materialen: het complete pakket. Ook digitale hulpmiddelen zoals kunstmatige intelligentie als hulp bij het het assembleren werden ingevoerd. Voor het eerst krijgt een bestelwagen bovendien het Mercedes-Benz Operating System en dat wil je.

De fabriek in Spanje zelf ademt ook duurzaamheid. Sinds 2013 komt alle ingekochte stroom van hernieuwbare bronnen. Er liggen zonnepanelen, er is geothermische verwarming en zelfs de restwarmte van het spuitproces wordt slim hergebruikt. Daarmee is de vestiging officieel klimaatneutraal in de productie.

En de VLE zelf? Mercedes noemt hem een mix van limousine-achtig rijgedrag en MPV-achtige veelzijdigheid. Tot acht zitplaatsen, flexibel inzetbaar van familieauto tot shuttle. Net als de ID. Buzz. In testprogramma’s liet hij zich van zijn beste kant zien: aerodynamische topprestaties, lange ritten met minimale laadstops, hoge snelheden in Nardò en betrouwbaarheid tot boven de poolcirkel.

De fabriek in Vitoria viert volgend jaar zijn 70e verjaardag met de blik stevig vooruit. In 2026 rolt daar niet alleen een auto van de band, maar ook de belofte van een nieuwe generatie Mercedes-bussen.

Olé.