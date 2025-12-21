Dikker dan deze AMG GLS 63 Brabus 700 wordt het niet #MijnAuto

In deze video rijdt Wouter mee in een extreem zeldzame en ronduit absurde auto: een Mercedes-AMG GLS 63 van Brabus.

Goed voor maar liefst 700 pk. Geen standaard AMG, maar een volledig door Brabus aangepaste machine, van motor tot interieur. De auto werd speciaal uit Duitsland geïmporteerd, inclusief de bijbehorende – en pijnlijke – BPM. Onder de motorkap ligt nog altijd de bekende 4.0 V8 biturbo, maar dan flink opgeschroefd. Het resultaat is een enorme, zware SUV die accelereert alsof het een sportwagen is.

