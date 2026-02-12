Jeep Wrangler (JL) 2017-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Jeep Wrangler (JL) 2017-heden.

Deze keer duiken we voor ons occasion aankoopadvies in een icoon! Het is een rechtstreekse afstammeling van dé auto die Europa bevrijdde meer dan tachtig jaar geleden: de Willys Jeep. Dat was een militair voertuig, maar zoals dat vaker gaat, er kwam ook een civiele versie van op de markt.

In 1944 om precies te zijn. De CJ werd de fabriekscode. Een functionele, rudimentaire 4×4 waarmee je in het terrein nog echt uit de voeten kon. De CJ werd groter en luxer met de jaren, maar relatief gezien viel het heel erg mee. De Jeep CJ bleef tot 1986 in productie. De opvolger was de Jeep Wrangler. Qua concept veranderde er niet zo heel erg veel.

De Wrangler staat net als de CJ op een ladderchassis en heeft in de jaren 80 een starre as voor en een starre as achter. Het “comfort” wordt verzorgd door bladvering. De deuren scharnieren aan de buitenkant en het dak kun je demonteren. Hij leek als twee druppels water op de CJ en de Willys Jeep. Zo werd Jeep natuurlijk ook synoniem voor een terreinauto, ook als er een andere naam op staat.

Er zijn inmiddels vier generaties van de Jeep Wrangler. De eerste generatie, de Wrangler YJ, herken je aan de vierkante koplampen. Hij is er als tweedeurs softtop en als driedeurs hardtop. In 1996 ziet generatie twee het levenslicht, de Wrangler TJ. Hij heeft ronde koplampen, net als de Willys Jeep. In 2004 wordt er een langere wielbasis versie geïntroduceerd onder de naam Unlimited. Een welkome aanvulling voor rijden op de openbare weg.

In 2006 is daar generatie drie; de Wrangler JK. Qua uiterlijk verandert er wederom niet veel. Hij is vooral herkenbaar aan de verstralers in de kunststof bumper aan de voorkant. De Unlimited blijft bestaan en krijgt nu ook vier deuren. Dat blijkt een gouden greep want aan het einde van zijn looptijd is 75 procent van de verkochte Wranglers een vierdeurs.

In 2017 wordt de vierde generatie gepresenteerd in Amerika. De Jeep Wrangler JL. Nog altijd lijkt hij in verschijning enorm op het origineel van de jaren veertig. De Europese versie kwam pas in 2018 naar ons continent, maar er is ook wel import te vinden, vandaar dat we wel 2017 aanhouden. Overigens is de derde generatie als “Van“, de grijs kenteken variant, bij ons tot 2019 leverbaar geweest, maar dat is dus nog de JK.

In de Verenigde Staten is de Wrangler er met een 470 pk sterke 6.4 V8 en een 285 pk sterke 3.6 V6. Vast wel via de grijze import te vinden, maar hier in Nederland koos de importeur toch vooral voor dikke uitvoeringen en kleine motoren.

Te weten een 2.0T viercilinder (272 pk) en 2.2 diesel (200 pk) die bijna rechtstreeks uit de Alfa Romeo Giulia komen. Vervolgens kan de klant kiezen uit twee carrosserievarianten: een korte driedeurs of een lange vijfdeurs. De driedeurs komt in 2021 te vervallen.

Zelfs met de compacte Alfa-viercilinders is de Wrangler schreeuwend duur: meer dan 100.000 euro is gekkenwerk voor de off-roader. Vanaf 2021 wordt echter alleen nog maar de plug-in hybride versie geleverd, de 4xe. Met een vanafprijs van zo’n 80 mille is deze versie iets betaalbaarder, maar nog steeds geen koopje.

In 2024 kreeg deze generatie Wrangler een facelift. De grille loopt minder ver door naar beneden, de auto heeft nieuwe wielen en een nieuw infotainmentsysteem met een 12,3 inch groot scherm. Inmiddels is de Jeep Wrangler in Nederland niet meer nieuw te bestellen, er is alleen nog voorraad beschikbaar. In de rest van Europa is de auto er nog wel, ook als 2.0T benzine.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Jeep Wrangler (JL) 2017-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Jeep Wrangler (JL) 2017-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Je kunt je Jeep Wrangler (JL) occasion vinden als driedeurs en als vijfdeurs, met een hard of een softtop. Na 2021 heeft Jeep die driedeurs variant geschrapt. Hij is er ook als een pick-up, de Gladiator. Bij alle varianten kan het dak er dus af, je kunt de deuren eraf halen en hij heeft altijd een rolkooi achterin.

Controleer de dakpanelen nauwkeurig op lekkages. Loop ook de ramen en deuren langs. De binnenkant van de auto is dan wel voornamelijk kunststof en de voetenbakken kun je leeg laten lopen door de stop eruit te halen, maar je wil wel zelf kiezen wanneer je dat doet.

Roestvorming op de motorkap en de deurscharnieren is ook een bekend euvel, controleer dat goed voor aanschaf. Check ook de onderkant op roest, door beschadigingen van bijvoorbeeld offroad gebruik kan de auto daar gaan roesten. We zien het online regelmatig terug.

Het interieur is dus kunststof wat de klok slaat. Normaal vinden we dat bij Amerikaanse auto’s allemaal maar zo zo, maar het past natuurlijk bij een auto als de Wrangler. Makkelijk schoon te maken na een dagje in het terrein. De afneembare dakpanelen, de bandenkeuze en de materiaalkeuze, zorgen wel voor veel buitengeluid in de cabine bij het rijden.

Onderstel

De vierde generatie van de Jeep Wrangler heeft nog altijd een ladderchassis. De auto is voorzien van een vijfpuntsophanging en starre assen. Ideaal voor offroad rijden natuurlijk, al is het met deze generatie op het asfalt ook redelijk uit te houden.

Check de onderkant van de auto op schade van offroad gebruik. Kijk naar eventuele deuken en krassen; heel belangrijk om te controleren. Kies je voor de Rubicon uitvoering, dan beschikt je Jeep Wrangler occasion over Tru-Lok sperdifferentiëlen voor en achter, plus een ontkoppelbare voorstabilisatorstang. Deze differentiëlen zorgen voor maximale tractie in zwaar terrein door de wielen op dezelfde as met elkaar te verbinden.

Controleer bij de Wrangler Rubicon die je op het oog hebt of de stekkers op de differentiëlen onbeschadigd zijn. Zet vervolgens de auto in 4LO en druk de “axle lock” schakelaar in. De indicatielampjes op het dashboard moeten eerst gaan knipperen en dan vervolgens continu gaan branden als de vergrendeling actief is. Als laatste moet je de sperren dan weer uitzetten en kijken of de lampjes ook weer uitgaan. Dan zijn de differentiëlen weer open.

Ook die stabilisatorstang is iets wat je kunt checken. Allereerst door tijdens de proefrit te luisteren of je iets hoort bonken of klapperen als je bijvoorbeeld een drempel over rijdt. Verder kun je ook visueel kijken bij de stang of de rubbers er nog goed uitzien of dat er scheuren in zitten of dat ze zijn uitgedroogd. Even met de hand voelen of er speling op zit.

Bij de Rubicon kun je de voorstabilisatorstang ook ontkoppelen. Activeer de sway bar disconnect knop en controleer of het waarschuwingslampje knippert en stopt met knipperen zodra de ontkoppeling actief is (werkt meestal alleen onder een bepaalde snelheid in 4HI/4LO). Dit is een zwak punt van de auto, dus check of dit werkt.

Dan moeten we het nog hebben over de Death Wobble. Een hevige ongecontroleerde trilling of schudden van de vooras en stuurinrichting. Meestal ervaar je het pas als je harder rijdt dat 60 kilometer per uur en als je een kuil of iets dergelijks raakt. Je stuur trilt extreem en de auto voelt onbestuurbaar. Het enige wat helpt is de auto stoppen en wachten tot het over is. Het wordt meestal veroorzaakt door versleten, losse of beschadigde componenten in de voorwielophanging en stuurinrichting, zoals een defecte spoorstang, fuseekogels, stuurstangen of de stuurdemper.

Aandrijflijn

In Nederland zijn alle geleverde Jeep Wranglers van de vierde generatie voorzien van een automatische versnellingsbak. Hij heeft een achttraps ZF automaat aan boord. Voor een goede werking moet die bij het onderhoud af en toe gespoeld worden. We komen klachten tegen als slippen bij het schakelen en haperend schakelgedrag. Over het algemeen is de automaat betrouwbaar, maar als de Jeep Wrangler occasion veel offroad is geweest, dan heeft de bak ook meer te verduren.

Elektronica

Laten we even kijken naar het infotainmentsysteem. Voor de facelift is het scherm maximaal 8,4 inch, na de facelift heb je een 12,3 inch scherm tot je beschikking. Draadloze connectie voor je Apple CarPlay en Android Auto is voor 2024 niet altijd aanwezig. Bedraad wel. Probeer tijdens de proefrit uit of je telefoon goed praat met het infotainmentsysteem van je Jeep Wrangler occasion.

Controleer of alle elektrische ramen goed open en dicht gaan. We komen online problemen hiermee tegen. Probeer sowieso alle elektronica goed uit, want door het risico op waterlekkage kan er zomaar ergens schade door water zijn ontstaan.

De plug-in hybride modellen zijn betrokken bij een grote terugroepactie. De batterijpaketten konden in brand vliegen. Het advies was zelfs om alleen nog maar buiten te parkeren. Het is door moederbedrijf Stellantis dus allemaal opgelost, maar check of de Jeep Wrangler occasion die je op het oog hebt netjes langs de garage is geweest voor de reparatie die bij de recall hoort. Kun je eenvoudig controleren door het kenteken in te voeren op de site van de RDW.

Motoren

Als we kijken naar de 2.0 benzine en 2.2 dieselmotoren in de Wrangler JL, dan hebben we het over brandstofmotoren uit de schappen van Fiat en Alfa Romeo. De Alfa Romeo Giulia heeft in de basis dezelfde motoren.

Over deze motoren komen we weinig gekkigheid tegen. Bij de diesels willen de AdBlue sensoren nog wel eens de geest geven.

Mocht je overwegen om voor een 3.6 liter V6 te gaan in een grijze import Wrangler dan worden daar wel tikkende geluiden gemeld. Dit duidt meestal op problemen met de tuimelaars en de nokkenassen. Ook misfires en problemen met de waterpomp en oliekoeler worden gemeld.

Bij de 6.4 V8 wordt alleen gemeld dat je moet letten op ritmisch getik in de motor, dat kan wijzen op interne schade aan de motor. Maar deze motoriseringen zal je in Nederland minder snel tegenkomen.

Even iets over het verbruik. De kans is groot dat je uitkomt bij een Jeep Wrangler occasion met een plug-in hybride aandrijflijn. Dan zou je zeggen lekker veel stekkeren komt het verbruik ten goede. Dat is natuurlijk waar, maar de auto weegt wel 2.500 kilogram.

De opgegeven elektrische actieradius van de auto met een 17,3 kWh batterijpakket is 53 kilometer. Dat is in de praktijk onhaalbaar. De laadsnelheid is maximaal 7,2 kW, dus dik vier uur om pak m beet 40 kilometer actieradius te krijgen. Kortom, hij lust ook genoeg benzine. Reken op 1 op 12 in het gunstige geval met zoveel mogelijk stekkeren. Maar goed, is dat het belangrijkste als je kiest voor dit icoon?

Benzine

2.0T viercilinder, 272 pk (tot 2021)

3.6 V6 Pentastar, 290 pk (grijze import)

Rubicon 392 (6.4 V8 Hemi), 470 pk (vanaf 2021, grijze import)

Diesel

2.2D viercilinder, 200 pk (tot 2021)

3.0 V6 EcoDiesel, 264 pk (tot 2022, grijze import)

Plug-in hybride

4xe 2.0 viercilinder, 380 pk (vanaf 2021)

Aanbod Jeep Wrangler (JL) 2017-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Jeep Wrangler (JL) 2017-heden is er te vinden. Op dit moment staan er zo’n 100 stuks te koop. Daarvan is 80 procent de plug-in hybride variant en slechts eentje is een driedeurs. De goedkoopste is een Jeep Wrangler 4xe uit 2022. Hij heeft 78 duizend kilometer op de teller en is te koop voor 44.049 euro. De duurste is een overcompleet aangeklede plug-in hybride Wrangler uit 2025. Nog geen 10 duizend kilometer op de teller en een prijs van 167.959 euro.

Voor het totale aanbod van de Jeep Wrangler (JL) 2017-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Jeep Wrangler Unlimited 4xe Sahara uit 2022. Die mochten we lenen bij Zeeuw Automotive in Zwijndrecht.