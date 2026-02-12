Zo worden ondernemers genaaid bij zero-emissiezones

Zo voorkom je dat je betaalt voor lucht

Zero-emissiezones zijn nog maar net ingevoerd of de eerste creatieve ondernemers hebben zich al gemeld. Niet met schone busjes, maar met slimme websites. De overheid waarschuwt voor nep­loketten waar je keurig betaalt voor een ontheffing die je nooit krijgt. Resultaat: geld weg, boete erbij.

Steeds meer zero-emissiezones

Sinds begin 2025 hebben 18 gemeenten en Schiphol, een zero-emissiezone ingesteld. In deze gebieden worden de meest vervuilende bedrijfsauto’s en vrachtwagens als eerste geweerd. Schonere voertuigen krijgen nog even toegang via overgangsregelingen. Het uiteindelijke doel: schonere lucht en minder CO2-uitstoot in drukke, stedelijke gebieden.

Maar waar regels zijn, is verwarring. En waar verwarring is, staan mensen klaar om daar een verdienmodel van te maken.

Nepwebsites vragen geld en leveren niets

Volgens Op weg naar ZES is er een website actief onder de naam ontheffingsloket.nl die zich voordoet als officieel ontheffingsloket. De site vraagt flinke bedragen, maar regelt dus helemaal niets. Geen aanvraag, geen goedkeuring, geen uitzondering. Alleen een lege portemonnee.

De overheid benadrukt dat er maar één plek is waar je écht een ontheffing kunt aanvragen, en dat is gewoon simpel bij de RDW. De kosten liggen daar tussen de 30 en 250 euro. Alles wat daarbuiten valt en toch heel officieel oogt, kun je dus afdoen als oplichting.

Ben je er toch ingetrapt, dan luidt het advies: aangifte doen, een melding maken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en anderen waarschuwen.