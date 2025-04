Occasion Aankoopadvies: cabrio voor 15.000 euro

Zin in de zomer? Tijd voor een cabrio!

In deze video gaan de heren op zoek naar de ultieme cabriolet voor maximaal € 15.000. Drie modellen worden besproken, elk met hun charme, voor- en nadelen.

Mazda MX-5 NC

Michel trapt af met de Mazda MX-5 NC (2011) – een lichtgewicht roadster met achterwielaandrijving, pure rijbeleving en een klassiek stoffen dak. Voor iets meer dan € 14.000 krijg je 1.8 liter met 126 pk, al is de 2.0 liter met sperdifferentieel aantrekkelijker. Let op: hardtop kan krap zitten en onderhoudspunten zijn de uitlijning en differentieel.

Porsche Boxster 986

De tweede kandidaat: Porsche Boxster S (986, bouwjaar 2000) – 3.2 liter, 252 pk, middenmotor, 0-100 in 5,9 seconden. Prijs: circa € 13.000. Een Porsche-badge, maar ook risico’s zoals IMS-lagerschade, lekkage bij de ECU en kostbare onderhoudsbeurten. Toch een sportieve keuze voor liefhebbers met wat extra spaarpot.

Volkswagen Golf 6 Cabrio GTI

Tot slot: de Volkswagen Golf 6 Cabrio GTI . De praktische alleskunner. Met 2.0 TSI motor, handbak en typische GTI-styling is dit een leuke en gebruiksvriendelijke keuze. Let wel op olie- en distributieriemproblemen, gebruikerssporen en chipverleden.

Conclusie? De keuze hangt af van je rijstijl, gezinssituatie en onderhoudsbereidheid. Een MX-5 is fun en betaalbaar, de Boxster is een tijdloze sportauto (met risico’s), en de Golf GTI is de veilige alleskunner. Welke kies jij?