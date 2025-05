Youngtimer voor 30.000 euro — occasion aankoopadvies

Op zoek naar een stijlvolle auto met karakter én fiscale voordelen.

Wouter, Martijn en Michel duiken in de wereld van youngtimers tot 30.000 euro. Oftewel, tweedehands auto’s van 15 jaar of ouder die je zakelijk voordelig kunt rijden.

Youngtimers zijn populair voor ondernemers door de gunstige bijtelling. Slechts 35% van de dagwaarde in plaats van de catalogusprijs. Overigens nam de emotie de overhand in plaats van dat naar het zakelijke plaatje gekeken werd.. Je ziet het in de video!

Meer advies is meer beter. Bekijk ook het Occasion Aankoopadvies: cabrio voor 15.000 euro.