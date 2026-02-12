Leesvoer: deze gezinsauto trekt ”meer bekijks op de Nürburgring dan een GT3 RS”

Een Nissan-sedan die meer opvalt dan een Manthey? Dit is hem!

Op de Nürburgring is de lat voor ‘bijzonder’ inmiddels absurd hoog. GT3’s, GT3 RS’en, Manthey-pakketten: ze rijden er in drommen rond. Maar tussen al dat Porsche-geweld blijkt een ogenschijnlijk bescheiden Japanse sedan meer hoofden te doen draaien dan auto’s met een prijskaartje van meerdere tonnen. De auto in kwestie: een Nissan Skyline R34 GTX uit 1998.

Eigenaar Ronnie (bekend van Daily Auto Care, verwoordt het treffend: op de Nordschleife trekt zijn Skyline meer aandacht dan de zoveelste GT3 RS. Niet omdat hij sneller is, maar omdat hij anders is. Exotisch, herkenbaar en zeldzaam op precies de juiste manier.

Geen GT-R, wél het Skyline-DNA

De meeste mensen kennen de R34 vooral als GT-R met twee zijportieren, vierwielaandrijving, RB26-motor en een inmiddels onbetaalbaar prijskaartje. Deze auto is dat allemaal niet. Het gaat hier om een R34 GTX sedan, met de 2,5-liter zes-in-lijn RB25DET met een enkele turbo en achterwielaandrijving.

Af fabriek is het motorblok goed voor net geen 280 pk. Ronnie’s exemplaar heeft rond de 300 pk. Da’s behoorlijk wat voor een 27 jaar oude auto van ongeveer 1.500 kilo. De Skyline is niet afgesteld op razendsnelle stoplichtsprintjes, maar op betrouwbaarheid, rijplezier en een lekkere gasrespons.

Het vermogen is gegroeid door een andere intercooler, aangepaste inlaat, uitlaat en een standalone ECU. Die boordcomputer heeft een belangrijke functie. ”Zodra je de turbodruk op gaat voeren, dan kan het brandstofsysteem het niet meer helemaal bijregelen. Om te zorgen dat je er wel een lange tijd van kunt genieten zonder dat alles stuk gaat, is een motorcomputerupgrade wel altijd echt een van de eerste stappen die je zou moeten doen”, volgens Ronnie.

OEM+

Ronnie koos niet voor Fast & Furious-esthetiek, maar voor een soort ‘OEM+’-benadering: hoe had Nissan deze auto zelf kunnen bouwen? De sedan kreeg een complete GT-R-neus, volledig opgebouwd met originele onderdelen. De kleur is Millennium Jade, bekend van de R34 GT-R, en alles is strak, clean en zonder schreeuwerige details uitgevoerd.

Ook technisch is die filosofie doorgetrokken. Waar veel Skyline-eigenaren alles vervangen door harde uniballs en race-onderdelen, is hier juist weer veel teruggebracht naar nieuw origineel. Simpelweg omdat Nissan het destijds al behoorlijk goed voor elkaar had. Het resultaat: een auto die niet perfect strak is – Japanse carrosserieën zijn flexibeler dan Duitse – maar wel enorm veel gevoel geeft.

Waarom hij wint van een GT3 RS

Deze Nissan Skyline R34 GTX is geen statussymbool, maar een liefhebbersauto. Hij is zeldzaam, persoonlijk en vertelt een verhaal. Op een plek waar supercars elkaar verdringen zoals de Nürburgring, valt iets afwijkends ineens extra op. En ook handig: ”Je kan hiermee gewoon met je maten naar de kroeg, dus dat is ook heel mooi meegenomen. Dan hebben we de grootste lol”, zegt Ronnie. En dat is uiteindelijk waar het om draait.