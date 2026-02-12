Goedkoopste BMW i5 van Marktplaats is al bijna voor de helft afgeschreven!

In iets meer dan twee jaar tijd is de elektrische 5-Serie flink wat minder geworden.

Het mag inmiddels duidelijk zijn: elektrische auto’s schrijven behoorlijk wat af. Vervelend voor de nieuwkopers van EV’s, maar wel lekker voordelig voor de koopjesjagers op Marktplaats. Vandaag ben ik op zoek gegaan naar de goedkoopste BMW i5, de elektrische 5 Serie. Ik kom dit exemplaar tegen dat in twee jaar, één maand en veertien dagen al bijna de helft van zijn oorspronkelijke waarde kwijt is.

We hebben het hier over een BMW i5 eDrive40. Deze uitvoering kreeg 340 pk en 430 Nm van BMW dat allemaal naar de achterwielen gaat. Het sprintje naar de 100 gaat in precies zes seconden en de topsnelheid is begrensd op 193 km/u. De 5 Serie weegt leeg 2.105 kilo en mag maximaal 1.500 kilo geremd trekken.

De 84-kWh grote batterij biedt in nieuwstaat tot 582 kilometer aan actieradius. Dat ga je met deze gebruikte i5 niet meer halen. De staat van de batterij geeft de dealer niet, dus die moet je nog even bij ze opvragen om te weten te komen hoe goed de accu nog is.

De goedkoopste i5 op Marktplaats

De EV werd aan het einde van 2023 aan de eerste en voorlopige enige klant. Die vorige eigenaar is ook Nederlands, dus hebben het hier over een Nederlandse BMW. Sinds de levering is er 122.805 kilometer mee gereden. Vandaar is het dus goed om even te checken hoe de batterij erbij hangt.

De eerste klant die de BMW samenstelde heeft een aantal goede keuzes gemaakt. Voor het exterieur ging hij voor de BMW Individual kleur ‘Tansanit metallic’ wat deze nette donkerblauwe tint geeft. De wielen bestaan uit 20-inch LM Aerodynamic -velgen in Bicolor Schwarz Grau. Aan de binnenkant is er een combinatie van alcantara en leer.

Wat kost deze BMW i5?

Aan einde van 2023 maakte de eerste eigenaar 83.757 euro over naar BMW. Nu staat de BMW i5 te koop op Marktplaats.nl bij de bekendste BMW-dealer van Nederland in Schiedam. De verkoper vraagt er 44.950 euro voor op Marktplaats. Daarmee is ruim 46 procent van de beginwaarde al afgeschreven. Koop dan?