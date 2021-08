Jij kan binnenkort zelf plaatsnemen in de Mercedes-AMG One

Wil jij ook weten of de nieuwe hypercar van Mercedes écht zo razendsnel is? In november kun je dat gewoon zelf uitproberen: de Mercedes-AMG One komt naar Forza Horizon 5.

Mercedes kondigde inmiddels vier jaar geleden aan dat er een dik project aan de horizon staat: een straatauto met F1-technologie. In 2017 kregen we deze te zien als de Mercedes-AMG Project One en het is inderdaad een heftig ding. Meer dan 1.000 pk, een 1.6 hybride V6 die veel weg heeft van een Formule 1-motor en vier elektromotoren. Ben je één van de vermogende klanten die er eentje kon bemachtigen, dan is het al wel even aan het duren. Mercedes is namelijk wat stil over de heftige hypercar.

Aan de slag

Ben je géén vermogende klant en denk je dat je nooit de kans gaat krijgen om een stukje te sturen in een dergelijke auto? Dit is je kans. De Mercedes-AMG One is officieel aangekondigd als de cover car voor Forza Horizon 5. Dat wil zeggen dat het hoesje van de game, de digitale tekeningen en alles wat met de nieuwste Forza-game te maken heeft, de AMG One in de hoofdrol krijgt.

Uiteraard betekent het ook dat je virtueel met de auto op pad kan wanneer de game beschikbaar is om te spelen, wat later dit jaar zal gaan plaatsvinden. Er is uiteraard geprobeerd om de auto zo realistisch mogelijk in de game te stoppen, van de modelkwaliteit tot de ontiegelijke snelheid die dit ding in zijn mars heeft. Een nieuwe feature van Forza Horizon 5 is bijvoorbeeld dat je kunt kiezen tussen ‘normale’ rijmodi en de track mode, waar de auto zijn spoiler omhoog zet en je nog harder kunt.

AMG en Bronco

De Mercedes-AMG One gaat dus een prominente rol spelen in Forza Horizon 5, maar er is nog een cover car. Forza Horizon 5 gaat zich namelijk afspelen in Mexico waar de wegen niet altijd verhard zijn. Om ervoor te zorgen dat je niet overal de carbon splitter van je AMG One eraf rijdt, kun je bijvoorbeeld ook plaatsnemen in de andere cover car van Forza Horizon 5: de nieuwe Ford Bronco in diens meest offroad-gerichte Badlands-uitvoering.

Forza Horizon 5

Goed, om plaats te nemen in de Mercedes-AMG One moet je dus wel Forza Horizon 5 hebben. Een game voor je Xbox (One of Series) en PC. De Horizon-serie is een spin-off van de Forza Motorsport-games waarmee menig autoliefhebber opgroeide. Horizon draait meer om de ‘open wereld’ waar je niet vast zit aan circuits en dergelijken. Nummer vijf gaat zich dus afspelen in Mexico en je krijgt te maken met de heftige natuurverschijnselen van het Latijns-Amerikaanse land.

Rijden met de Mercedes-AMG One doe je dus in Forza Horizon 5 die vanaf 9 november te spelen is. De game zal er het beste uitzien op de Xbox Series X, maar als je een oude Xbox One hebt liggen zal dat ook nog (net) kunnen. Heb je een Windows 10 PC, dan kun je ook met de game aan de slag. Of je kijkt hoe hard de AMG One kan of hoe hoog je met een Ford Bronco kunt springen, moet je zelf maar even kiezen.

Kun je niet wachten tot november? De ontwikkelaars van Forza Horizon 5 hebben ook de eerste minuten gameplay onthuld, check deze hieronder: