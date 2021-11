Krijgt de AMG One niet de beloofde pk’s?

De AMG One komt niet alleen veel later dan gepland, maar krijgt mogelijk ook minder vermogen dan belooft.

We worden tegenwoordig doodgegooid met spectaculaire hypercars die 1.000 pk of meer hebben. Daar zitten vooral veel luchtkastelen tussen. Zo niet de Mercedes-AMG One. Dit is een prestigeproject van Mercedes en die gaat er dus sowieso komen. Ooit.

De AMG One staat inmiddels bekend als de auto die eindeloos uitgesteld wordt. Zelfs voor een fabrikant als Mercedes kan een hypercar dus een hoofdpijndossier zijn. Volgens de laatste berichten moet het in 2022 dan eindelijk zover zijn: dan zou de AMG One in productie moeten gaan.

Het is nog wel even de vraag of Mercedes ook alle beloftes waar gaat maken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de AMG One niet de beloofde hoeveelheid pk’s krijgt. Waarom we dat zeggen? De specificaties in Forza Horizon 5 vallen een beetje tegen.

Natuurlijk, Forza is maar een game, maar het is niet de eerste de beste game. De specs zijn normaalgesproken in overeenstemming met de daadwerkelijke specs van de auto. Nu heeft Mercedes zelf nog geen definitieve cijfers gedeeld, maar wellicht weten de makers van Forza meer dan wij.

In de game heeft de AMG One 877 pk en 725 Nm toebedeeld gekregen. Dat is toch zo’n 123 pk minder dan de 1.000 pk die Mercedes eerder had beloofd. Het is niet ondenkbaar dat de AMG One inderdaad minder vermogen krijgt, want eerder werd al bekend dat Mercedes daarmee aan het worstelen was. Het partikelfilter zou hen daarbij parten spelen.

Nu is 877 pk absoluut niet misselijk, maar voor een auto van het kaliber van de AMG One is het toch wat mager. De Bugatti Veyron had namelijk twintig jaar geleden al 1.001 pk.

We moeten verder nog even geduldig afwachten – zoals we al vier jaar doen – om te horen wat de definitieve cijfers van de Mercedes-AMG One zullen zijn. Misschien valt het mee en heeft Forza de AMG One gewoon wat laag ingeschat.

Via: Jalopnik