Bugatti opent showroom op zeer bijzondere plek

Bugatti opent een showroom daar waar de vermogende klanten zijn. Dat dan weer wel.

Het verbaasde ons wel een klein beetje. Nee, niet dat PSV wéér de Champions League-poulefase niet weet te halen of dat dat baby’tje van de albumcover van Nevermind van Nirvana uit is op smartengeld.

Nee, het nieuws dat ons de wenkbrauwen deed fronsen is dat Bugatti een showroom opent! Bijna precies 15 jaar na de introductie van de Veyron ziet Bugatti zich genoodzaakt om nog een verkooppunt uit de grond te stampen. Nou ja, dat uit de grond stampen is wat overtrokken, want het pand stond er al.

Bugatti opent showroom in …

De locatie waar we het over hebben is Singapore. Deze locatie staat niet bekend als een hypercar-hemel. De taxen op dergelijke waar zijn extreem hoog. Aan de andere kant, er zijn voldoende vermogende klanten die soms de auto’s in hun kantoor stallen om ervan te kunnen genieten als kunst. Scheelt toch weer wat belasting.





Het is niet dat er een gigantische Bugatti-showroom staat in Singapore. De luxe autohandelaar ‘Wearnes‘ is nu gemachtigd om nieuwe Bugatti’s te verkopen en te onderhouden. Om dat luister bij te zetten staat er een Chiron Pur Sport te pronken in een apart gedeelte van de showroom. Het apparaat is wit van kleur met uiteraard veel, heel erg veel koolstofvezel details. De wielen zijn (vanzelfsprekend) ook zwart. Gelukkig zijn er wat kleine rode details, zoals de ’16’ in de grille.













Extra puur

Die 16 verwijst naar het aantal cilinders die onder de achterklep te vinden zijn. De Chiron Sport heeft namelijk een 8 liter grote W16 motor. Deze levert 1.500 pk, net als de standaard Chiron. De Pur Sport is echter iets lichter en ‘puurder’ dankzij het gebruik van minder luxe en wat minder geluidsisolatie. Ook is de transmissie aangepast voor snellere acceleratie en een ‘lagere’ topsnelheid.





Er zijn twee technici specifiek geschoold om aan Bugatti’s te kunnen sleutelen. Mocht het nodig zijn, kunnen ze worden ingevlogen naar Australië, Nieuw-Zeeland en diverse eillanden in de stille oceaan.

Bugatti geeft zelf ook aan dat de grote stijging van multimiljonairs in Singapore de reden is om hier een dealer en garage te openen. Mensen kunnen hier hun auto configureren en na levering brengen voor onderhoud.