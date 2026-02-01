Jouw nieuwe auto heeft vanaf dit jaar ADDW, dit is waarom dat nu al vermoeiend is

Nooit meer zonder die vervelende bijrijder die commentaar op je rijstijl heeft

“Je zit wel erg dicht op die auto”, “Hou je die voetganger in de gaten?”, “Kan je een beetje op je snelheid letten?”, “Zit je nou te slapen?”. Allemaal kreten die de overbekende bemoeiende bijrijder uitslaat voordat er vriendelijk wordt verzocht of deze de reis liever in de achterbak wil vervolgen. Tenminste, zo ging dat vroeger. Tegenwoordig is dat verzoek tegen dovemans oren, want het geklaag komt in de vorm van piepjes, klingeltjes, stuuringrepen en andere meldingen van de auto zelf om je te laten weten dat je als een normaal mens rijdt.

Vanaf 7 juli 2026 is het wettelijk verplicht om elke in de EU geleverde auto met dit zogenaamde ADDW-systeem uit te rusten. Grappig genoeg is het misschien wel het medicijn voor het menselijke ADD (Attention Deficit Disorder – oftewel het niet kunnen concentreren), want ADDW staat voor ‘Advanced Driver Distraction Warning‘. Het zorgt er dus voor dat bij de minste geringste afleiding alle alarmbellen op de bestuurder worden afgevuurd zodat die de ogen weer op de weg richt.

ADDW houdt een oogje in het zeil

Het idee van het systeem is dan ook dat er meer aandacht op de weg is. Dat moet uiteindelijk leiden tot minder ongelukken. Om dat te voor elkaar te krijgen, houdt jouw nieuwe auto je daarom wel continu in de gaten. Met een verschillende combinatie van sensoren en camera’s monitort de auto de positie van het hoofd en de zichtbaarheid van de ogen. Wijken deze teveel af van de vooraf ingestelde limieten, dan zal de auto dat laten merken.

Dat dit niet feilloos werkt, is natuurlijk wel te verwachten. Je hebt vast wel eens met geknepen oogjes gereden, omdat je te maken had met een laaghangende zon. Op dat soort momenten denkt ADDW dat je in slaap sukkelt en begint het te schreeuwen. Kijk je even naar het middenscherm, omdat je daar tegenwoordig ook je gereden snelheid moet aflezen, denkt ADDW dat je niet zit op te letten en krijg je een reprimande.

Kan het ook uit?

Gelukkig besloot de EU dat je het controlerende systeem ook mag uitschakelen. Uit ervaring tot dusver blijkt dat dit lang niet in alle moderne auto’s even simpel gaat. Vaak zit de optie ergens diep in de menu’s verborgen en bij hoge uitzondering is er een sneltoets voor.

Dat maakt het extra nadelig dat ADDW bij elke start van de auto of bij snelheden boven 20 km/u automatisch opnieuw aan gaat. Kortom: je moet het bij aanvang van elke rit handmatig uitzetten.

Dan vraag je je waarschijnlijk nog af wat de autofabrikanten met al die beelden en scans van jouw gezicht doen? Helemaal niets. Tenminste, niet als ze zich netjes aan de Europese wetgeving houden. Hierin staat namelijk dat ADDW moet kunnen werken zonder dat het ook maar enige persoonlijke data opslaat, doorstuurt of verwerkt. Het mag alleen de positie van het hoofd en de ogen vaststellen.

Nog een nadeel aan het hele gebeuren: nieuwe auto’s worden er aanzienlijk duurder van. De EU kan de regeltjes makkelijk verzinnen en opleggen, maar de autobouwers mogen vervolgens uitzoeken hoe het daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Dat vraagt om onderzoek, innovatie, ontwerp en natuurlijk de behoefte aan allerlei nieuwe onderdelen die ook niet gratis zijn.