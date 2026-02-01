BMW Z8 oogt na 26 jaar nog steeds fris

De cabrio’s blijven niet binnen deze winter!

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar retro modellen worden vaak veel beter oud dan auto’s die bij de introductie modern ogen. Neem bijvoorbeeld de BMW Z8, die hier gespot is door @AnthonyR. Die oogt na 26 jaar nog steeds fris en fruitig. Intussen oogt de E65 7-Serie, die twee jaar later op de markt kwam, hopeloos gedateerd.

BMW Z07

Beide auto’s zijn ontworpen onder leiding van Chris Bangle, maar het was Henrik Fisker die de Z8 daadwerkelijk ontworpen heeft. De Deense designer tekende eerst de Z07 Concept, die onthuld werd in 1997. Dus eigenlijk is het ontwerp al 28 jaar oud is.

De BMW Z07 was typisch zo’n concept car die niet in productie gaat, met één verschil: hij ging WEL in productie. Ook nog eens zonder grote wijzigingen. De Jaguar D-Type-achtige vin werd achterwege gelaten op de productieauto, maar verder is de Z8 bijna identiek aan de concept car.

M5 V8

Motorisch gezien maakte BMW het zichzelf niet al te moeilijk. Ze hebben gewoon de V8 uit de toenmalige M5 in de Z8 gelepeld, en klaar is Kees. De specificaties zijn ook identiek: 400 pk en 500 Nm. De Z8 is alleen een tiende sneller op de sprint (0-100 in 4,8 seconden), vanwege het lagere gewicht.

Voor het klassieke roadstergevoel was de Z8 aan de zware kant met zijn 1.585 kg, maar de auto had wel altijd een handbak. Wilde je toch per se een automaat? Dan moest je bij Alpina zijn. De Alpina-variant had juist altijd een automaat.

Dit Belgische exemplaar met een toepasselijk kenteken werd gespot in Gorinchem. Deze auto is uitgevoerd in Jet Black. De meeste exemplaren zijn zilver, maar in het zwart oogt de Z8 net wat chiquer.

Spot van de Week

Het is goed om te zien dat niet alle cabrio’s in winterslaap zijn, want we hebben nu al voor de vierde keer op een rij een cabrio als Spot van de Week. Eerder passeerden al een Ferrari Superamerica, een Mercedes 280 SL en een Ford Thunderbird de revue.

Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s van de BMW Z8 op Autoblog Spots!