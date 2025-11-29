Video: Ik heb dus een nieuwe auto.

Podcast luisteraars weten het al. Hoewel ook die het zomaar gemist kunnen hebben.

Na ruim vijf jaar met de Porsche 911 uit 2003 (996.2) was het wel eens tijd voor wat anders. En toch ook weer niet hoor, want ook die auto blijft erg lekker.

Net zoals het uitzoeken van dat ene perfecte paar schoenen als je toch laat bent voor dat diner met vrienden, heeft het wel even geduurd. Niet de aanschaf zelf overigens, dat ging heel snel. Het hele proces daar voorafgaand, van links naar rechts, van onder naar boven. En dan toch weer uitkomen bij één van de eerste ideeën. Ik verklap verder niets, kijk maar gewoon de video.