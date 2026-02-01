Eén van de topstukken uit de Autoblog Garage kan van jou zijn!

De redactie bibbert nog steeds na van de koude start van dit raspaard van collega Ruben uit de Autoblog Garage.

De Autoblog Garage heeft hele uiteenlopende auto’s gezien. Van de inmiddels tweede Porsche 911 van Wouter, tot de doodeenvoudige Eend van Michel en de flink aangepaste Nissan Skyline GTS-T van Robbie tot de oneindige VAG-gerelateerde saga’s van ondergetekende. En dan is er nog wat collega @RubenPriest allemaal in zijn tijd heeft toegevoegd aan de garage. Een Audi S3, BMW M3 E92 en tot voor kort een BMW M2 zijn erg gaaf, maar Ruben is verantwoordelijk voor misschien wel het gaafste raspaard wat de Autoblog Garage ooit gezien heeft.

Maserati GranTurismo MC Stradale

Dat was de Maserati GranTurismo MC Stradale. Die helemaal vanuit Zweden naar Nederland is gekomen om Rubens jongensdroom te vervullen. Om dat gedetailleerd uiteen te zetten moet je alles wat Ruben er zelf over heeft geschreven even teruglezen – hij kan het beter verwoorden. Maar eigenlijk spreekt de MC Stradale voor zich. De naam (Maserati Corse Stradale) betekent al dat het merk met de drietand de ultieme circuitversie van de GranTurismo beoogde. Dan kreeg je in plaats van 440 pk in de S een kleine boost naar 450 pk, uiteraard uit die magistrale ‘F136’ 4.7 V8 die ook te vinden is in de Alfa Romeo 8C en Ferrari California. Qua uiterlijk kreeg je nieuwe velgen, een nieuwe voor- en achterbumper met achter veel uitgesprokenere uitlaten. Met een subtiele gurney flap op de kofferklep.

De circuitmods merkte je vooral in wat er, eh, niet op zat. Geen leder, maar alcantara. Kuipstoelen in plaats van lederen zetels. Dat betekende ook dat er optioneel geen achterbank maar een rolkooi in zat, wat gold voor de Maserati GranTurismo MC Stradale uit de Autoblog Garage van Ruben. Het is geen kerker binnenin, maar de weelde die een GT normaal biedt is het ook niet. Belangrijk is wel dat het dieet zorgde voor een gewichtsafname van 120 kg. Niet dat het met 1.670 kg een vederlichte auto is, maar het helpt wel.

Ruben herinnert de Maserati GranTurismo MC Stradale vooral als een soort Ferrari 599 GTO die je wel kan betalen, want ook dat was het circuitklaar maken van een GT. En nu we toch bezig zijn, de versnellingsbak kwam dan ook van die auto, inclusief de slechts 60 milliseconden kostende schakelmomenten. En stoelen van een Ferrari Enzo! Kortom: het zal je niks verbazen dat mijn waarde collega enorm veel lol heeft gehad in de MC Stradale. De koude start van deze auto onder het Autoblog-kantoor spreekt boekdelen, want er zat een Larini-uitlaatsysteem op. Zo hard dat collega’s zich soms het apenzuur schrikken (sorry Nicolas).

Kopen

In 2023 nam Ruben afscheid van de Maserati GranTurismo MC Stradale in de Autoblog Garage, maar de status van redactie-auto bij Autoblog blijft voor altijd. Degene die des tijds de auto won op Collecting Cars, heeft er nu ook weer afscheid van genomen. Mocht je achter het net gevist hebben, dan is er nu een tweede kans.

De auto arriveerde bij Ruben in een matgrijze wrap, maar daaronder zat dezelfde kleur maar dan glimmend. De Maserati GranTurismo MC Stradale is daarom uitgevoerd in Grigio Touring met zwarte velgen. Binnenin dus het alcantara interieur zonder achterbank maar met rolkooi. Het is een echte reiziger, want na het begin van de carrière in de VAE kwam hij terecht in België, daarna in Zweden en daarna naar de Autoblog Garage in Nederland. Daar is hij nog steeds.

Los van al deze wisselingen is er met de MC Stradale uit 2012 slechts 55.147 kilometer gereden. En volgens Ruben was in zijn tijd alles goed bijgehouden qua papierwerk, waarmee we hopen dat dit nog steeds het geval is. De verkoper, de wellicht bekende Sam van Dalen, zegt van wel. Daar kun je tevens terecht om de ex-AB Garage Maserati MC Stradale te kopen voor 89.900 euro.