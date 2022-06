Kabinet pakt ook 130 in avond en nacht van ons af?

Natuurlijk. Na het verdwijnen van 130 km/u overdag op de Nederlandse snelwegen kun je straks ook in de avond en nacht niet meer legaal deze snelheid rijden.

Goed, het is nog een formaliteit. Maar reken er maar op dat dit gewoon gaat gebeuren. Minister Rob Jetten van Klimaat heeft groen licht gegeven om kolencentrales meer te laten draaien. Dit om te voorkomen dat er geen extra gas uit Groningen moet komen. Maar waar gehakt wordt vallen spaanders. En het is een soort standaard gegeven in Den Haag om de automobilist er altijd weer bij te naaien. Dus ook nu.

130 op de snelweg

Bronnen binnen Den Haag melden tegenover de Telegraaf dat het kabinet overweegt de maximumsnelheid op de snelweg te verlagen naar 100 kilometer per uur. Overdag mag je al geen 120 of 130 meer, maar op sommige stukken nog wel in de avond en nacht. Tussen 19:00 en 06:00 is dat om precies te zijn. Daar komt mogelijk een einde aan.

Hoewel het een overweging is van het kabinet, kun je er donder op zeggen dat dit gaat gebeuren. Het is een relatief makkelijke maatregel om snel (al dan niet op papier) CO2-uitstoot terug te dringen. Kunnen binnenkort weer snelheidsborden aangepast worden, door de 19:00-06:00 toevoegingen eraf te slopen.

In het regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat er niet aan de 120/130 gekomen gaat worden. Maar nood breekt wet in dit geval en dus sneuvelt de belofte.

Het is nog maar de vraag of dit de enige maatregel is om de CO2-uitstoot terug te dringen ter compensatie van de op volle kracht draaiende kolencentrales. Op Prinsjesdag in september worden alle plannen officieel bekendgemaakt door het kabinet.