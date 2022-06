Volkswagen ID. AERO, eindelijk geen SUV!

Na de ID.4 en ID.5 waren we een beetje SUV-moe geworden. De Volkswagen ID. AERO is iets heel anders.

De naam geeft het al weg. Aerodynamica. Oftewel, stroomlijn. Hoe praktisch een SUV ook is. Echt gestroomlijnd wordt het nooit. Dat is met een coupé of in dit geval een vierdeurs limousine wel voor elkaar te boksen. Mercedes heeft al met de EQE en EQS laten zien dit kunstje te beheersen. Volkswagen doet ook een poging met de nieuwe ID. AERO.

In eerste instantie heeft Volkswagen China als markt voor ogen met de ID. AERO. Maar, zegt de Duitse autofabrikant, het model komt in een later stadium ook naar Europa en Noord-Amerika. Het bestaan van de auto is met deze teaser aangekondigd. De onthulling volgt later deze maand.

De gestroomlijnde limo staat het op het Modular Electric Drive Matrix (MEB) platform van Volkswagen. Daar staan de ID.3, ID.4, ID.5 en de ID. Buzz ook op. Door het modulaire karakter van dit platform kan Volkswagen er allerlei carrosserievarianten op bouwen. Zoals in dit geval een strak vierdeurs model.

Volkswagen lanceert de ID. AERO naar verwachting in de tweede helft van 2023. Volgend jaar is de onthulling van het model voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt. De productie van de AERO voor ons Europeanen en de Amerikanen zal plaatsvinden in de fabriek van Volkswagen in Emden, Duitsland.