Stem op de Autoblog Auto van het Jaar 2025!

Het is tijd voor de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing. Laat je stem niet verloren gaan!

We zijn dit jaar al naar het stembureau geweest met z’n allen, maar we gaan nog een keer stemmen. Er moet namelijk ook nog een Autoblog Auto van het Jaar gekozen worden. Je krijgt binnenkort je stembiljet per post opgestuurd en dan kun je stemmen in het dichtstbijzijnde stemlokaal. Nee, natuurlijk niet! Je kunt gewoon stemmen vanuit je luie stoel.

Vorig jaar hadden we twee winnaars. De overwinning werd overtuigend gepakt door de Renault 5 en de Alpine A290. Dit duo pakte maar liefst 33,9% van de stemmen en liet daarmee de andere zeven kandidaten achter zich.

Het aantal kandidaten verschilt een beetje per jaar. Dit jaar zijn we uitgekomen op een shortlist met zeven auto’s. Het gaat om de volgende kandidaten, op alfabetische volgorde:

Meestal doen we geen twee kandidaten per merk, maar de CLA is gewoon een heel belangrijk model en Wouter vond de elektrische G-Klasse toch wel erg leuk. Verder is het een gevarieerd lijstje (al zeggen we het zelf), met auto’s die uiteenlopen van een Skoda tot een Porsche.