VVD-minister Halbers over 130 km/u: niet aan dit kabinet

Minister Mark Harbers van verkeer laat weten wat we al vreesden voor de komende jaren: geen 130 km/u.

In een vorige week verschenen onderzoek kwam naar voren dat de Nederlandse snelwegen veiliger zijn geworden door 100 km/u te rijden overdag in plaats van 130 km/u. Uw lieftallige auteur trok toen de bitter conclusie dat 100 km/u gewoon een blijvertje is. Die bevestiging komt ook van VVD-minister Halbers van Verkeer in een interview met het AD.

Halbers zegt in het interview dat in elk geval het huidige kabinet zich niet gaat bemoeien met de kwestie. Dat betekent dat we het er de komende vier jaar niet over hoeven te hebben. Of eerder, als het kabinet weer klapt over een nog te ontstaan schandaal. Wie weet.

Eind 2019 werd besloten de maximumsnelheid overdag op de snelwegen te verlagen van 130 en 120 naar 100. Dit werd gedaan vanwege de stikstofproblemen. Destijds was niet duidelijk of dit een tijdelijke of een permanente wijziging zou worden. De beslissing was een 180 graden omzwaai voor de VVD. De partij maakte zich juist hard voor 130 rijden in Nederland. Het onderwerp was zelfs onderdeel van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten in 2011.

Je kunt er gemakshalve vanuit gaan dat dit inderdaad een blijvertje is. Kun je straks tegen je kleinkinderen zeggen dat opa/oma vroeger overdag 130 mochten op de snelweg. Monden zullen openvallen van verbazing. Een verkeersbord met 130 erop is straks een museumstuk.

De discussie over 130 rijden overdag kan dus tot 2025 in de ijskast. Het waren leuke tijden, zo tussen 2012 en 2019.