Kan jij nog herkennen welke auto hier enorm is verbouwd?

Een bijzondere raceauto uit Japan heeft een vrij bekende basis, maar er heeft een flinke renovatie plaats gevonden.

De strategie ‘meer is beter’ is niet op elke auto van toepassing. Een Bugatti Veyron heeft 1.000 pk, maar door zijn hoge gewicht is het pk-per-ton-getal niet veel anders dan die van een Ariel Atom met 305 pk. Ariel experimenteert vervolgens met wat er gebeurt als je een V8 met 500 pk achterin legt om een totaal geflipte circuitracer te maken. Als de balans al extreem is en je combineert dat met meer is beter, dan is het resultaat vaak aardig krankzinnig.

Rocket Bunny raceauto

Houd dat even in je achterhoofd bij de creatie van dit artikel. Dat gaat namelijk om iets soortgelijks. Eerst even wat het eigenlijk is. De basis is een middenmotor sportauto die relatief modern is, maar dankzij Rocket Bunny is daar een verbreding aan toegevoegd. Inclusief een uniek front, wat iets weg heeft van oudere raceauto’s. Ondergetekende moest ook een beetje aan de Mazda RX500 denken.

Enfin, dat uiterlijk kun je lang en kort over praten, de basis kan je als je op de zijkant en voorruit let herkennen. Het is namelijk een Lotus Elise S2. Normaliter zo’n auto die perfect in balans is en daarom een betrekkelijk schamele Rover K-Series motor (of later een Toyota-viercilinder) optimaal kan benutten. Die motor werd weggedaan ten faveure van een ander blok.

1.000 pk

We hadden het over 1.000 pk, dat heeft deze Lotus Elise met Rocket Bunny-bodykit dus ook. Verrassend genoeg vanwege een flink opgevoerde en met knotsen van turbo’s voorziene Subaru 2.5 liter EJ25-boxermotor. Aangezien het hele ding naar verluidt MINDER weegt dan een standaard Elise (en die doet maar een kilootje of 800), creëer je een bizarre racer. Als we de stickers mogen geloven zijn er voldoende bekende partijen ingeschakeld voor alle onderdelen, zoals Work Wheels, OSGiken, Cusco, Wilwood en Hoosier. Overigens is dat racen ook vooral wat je moet doen met de bijzondere Elise, want er mag geen kenteken op.

Compleet geflipt en een bijzondere manier om de Lotus Elise van een ander koetswerk te voorzien. Je moet ervan houden, maar dat doen wij stiekem wel.