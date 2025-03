Je kan Bugatti Chirons pesten met BMW 1 Serie op Marktplaats

Dat overdrijven we niet: deze BMW 1 Serie op Marktplaats heeft serieuze prestaties in petto.

Een geinig feitje over de sprinttijd van de Bugatti’s met de W16-motor: die konden per definitie niet sneller naar 100 sprinten dan 2,5 seconden. De vier turbo’s aan het blok konden gewoon fysiek niet sneller spoelen. Geeft ook verder niks, Bugatti’s gaan voornamelijk over sprints naar 300 of 400 km/u en topsnelheden. Maar van Veyron naar Veyron SS, naar Chiron en zelfs naar Chiron SS is die sprinttijd altijd 2,5 seconden gebleven. Laten we niet doen alsof dat traag is, want eigenlijk het enige dat het heden ten dage sneller kan is (deels) elektrisch. Misschien zit een ICE rond 2,5 seconden wel aan het toppen van zijn kunnen.

BMW 1 Serie op Marktplaats

En heb je daar dan een Bugatti voor nodig? Nee hoor. We krijgen een occasion op Marktplaats doorgestuurd die het ook kan. En dat is niet eens een supercar. Het is eigenlijk niet eens een volbloed sportauto. Het is een BMW 1 Serie. Oké, wel de beste 1 Serie die je des tijds kon krijgen, maar een 1 Serie desalniettemin.

M140i xDrive

Specifieker een auto waar we bij Autoblog dankzij @MartijnGizmo erg bekend mee zijn, de BMW M140i xDrive (F20). De laatste met RWD, zeg maar. De N55 werd voor deze auto ingeruild voor de B58 die je kan kennen van het beste zes-in-lijn spul als je M niet meerekent. Standaard goed voor 340 pk en ook al is deze ooit geleverd met handbak, deze is xDrive en daarom altijd automaat. Of dat je favoriete keuze moet zijn, laten we in het midden. Het is in ieder geval de beste keuze voor goede sprinttijden. Dat wordt maar weer bewezen.

710 pk!

Standaard noteert de BMW M140i xDrive al een niet misselijke 4,4 seconden naar de 100, wat trouwens echt bizar snel is voor een Golf-rivaal. Een flink aangepakt exemplaar doet daar een flink schepje bovenop. Dankzij flink herziene hardware in het motorblok, waaronder de Pure Turbo 800-upgrade en ethanol-injectie, noteert de M140i in kwestie 710 pk(!) op de rollenbank. Een quarter mile wordt daardoor gereden in 9,89 seconden en indrukwekkender: de sprinttijd is daarmee ineens 2,53 seconden naar de 100.

Kopen

Je hebt vast een mening over hoe het uiterlijk is gedaan (gaat om een wrap overigens, de auto is grijs van zichzelf), maar die specs zijn wel echt geniaal voor een auto als deze. Of het exemplaar uit 2017 met 94.357 kilometer op de klok te duur is, dat ligt aan je perceptie. Voor een 1 Serie is ‘ie erg duur en dat gaan we niet ontkennen. Voor een auto die een Bugatti Chiron van 3 miljoen euro kan bijhouden valt het allerzins mee.

Dan nog: je mag er 44.950 euro voor neerleggen. De BMW 1 Serie met 700 pk op Marktplaats kost daarmee even veel als een zeer goede E92 M3 of een prima F80 M3. Die overigens compleet zoek worden gereden door deze M140i, maar goed, we kunnen niet bepalen wat je graag wil. We kunnen wel oproepen om te kijken op de advertentie van de geflipte BMW 1 Serie op Marktplaats.

Met dank aan Nate voor de tip!