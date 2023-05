Kans dat je auto gestolen wordt is toegenomen!

Het aantal autodiefstallen neemt toe, in Limburg heb je de grootste kans dat je auto weg is als je in de ochtend naar je werk zou willen gaan.

Kijk, er zijn belangrijkere dingen in je leven dan een auto. Denk aan je gezondheid, vrienden, familie of een dak boven je hoofd. Maar het is toch knap vervelend als je auto wordt gestolen. Wij pertrolheads zien het meer als alleen een vervoersmiddel, maar ook al gebruik je je auto alleen maar om van A naar B te gaan dan is een diefstal gewoon balen.

Auto gestolen

Mensen moeten gewoon van andermans spullen afblijven. Punt. Maar helaas is dat niet de werkelijkheid. Uit onderzoek van Independer, dat gebaseerd is op basis van data van de politie en het CBS, blijkt dat er meer autodiefstallen zijn. In de eerste vier maanden van 2023 waren bijna 3.000 Nederlanders de sjaak en is hun auto gestolen. Dit ligt 6% hoger dan het jaar ervoor en zelfs 31% hoger dan twee jaar eerder.

Dieven zijn met name op zoek naar Toyota’s. Een op de zes gestolen auto’s is van het Japanse merk. Extra slecht nieuws is dat Toyota’s ook geliefd zijn voor katalysatoren: bijna zestig procent van alle gestolen katalysatoren worden gejat bij modellen van dit merk.

Regio

In elke regio worden auto’s gestolen. Maar er zijn opvallende verschillen te zien. Je geliefde auto staat het minst veiligst in Limburg. Ja echt! Je zou toch denken dat het in de Randstad is, maar niks is minder waar. Per 10.000 huishoudens vinden hier namelijk 8,3 diefstallen plaats. Dit is twee keer zo hoog dan het landelijk gemiddelde. Het is natuurlijk een voordeel voor de boeven in Limburg dat je zo over de grens bent met een gestolen auto.

In Friesland sta je dan een stuk beter. Daar is het veiliger, in de eerste vier maanden werden er ‘maar’ 0,5 voertuigen gestolen per 10.000 huishoudens. Ook in Zeeland is het betrekkelijk veilig met 0,7 voertuigen. Overigens, het landelijk gemiddelde ligt op 3,7 diefstallen per 10.000 huishoudens.

Gemeenten

Tsja, komen we toch bij de Randstad terecht. Meer dan een kwart van alle gestolen motorvoertuigen worden gestolen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Máár de grootste kans is niet in een grote stad. Nee, dat is in het Limburgse Beek! Per 10.000 huishoudens worden hier maar liefst 19 voertuigen ontvreemd.

Reden hiervan? Geen idee. Misschien weet jij het, laat het ons dan weten in de comments.

Foto: Porsche 911 Targa van de Rijkspolitie, gespot door @pinguinman18