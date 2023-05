Road rage in Berkel en Rodenrijs: bestuurder ramt meerdere auto’s

Holy crap, een heuse road rage in het pittoreske Berkel en Rodenrijs waar een bestuurder auto’s ramt en getaserd wordt door de politie.

De plaats Berkel en Rodenrijs, net onder de rook van Rotterdam. Een keurige gemeente, met veel Vinex-wijken waar ook graag BN’ers vertoeven. Dit mede omdat je nog een lekker perceeltje grond kan kopen en je eigen ontworpen huis erop kan zetten. De buurt is echter afgelopen weekend op Eerste Pinksterdag opgeschrikt door een heuse roadrage.

Road rage Berkel en Rodenrijs

De bestuurder is zijn ramprit begonnen in Berkel en Rodenrijs en is geëindigd in Rotterdam. Diverse auto’s zijn aangereden en hebben schade. Erger nog, drie mensen zijn gewond geraakt door de acties van de automobilist die ook een motorrijder opzettelijk van de weg reed.

De bestuurder heeft huisgehouden op de G.K. van Hogendorpweg, Teldersweg, Gordelweg en het parkeerterrein van het Franciscus Gasthuis. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang, lezen we in het Algemeen Dagblad. De politie zegt: ‘Veel meer is er nog niet bekend, we zijn volop met het onderzoek bezig’. Op meerdere plekken wordt nog onderzoek gedaan, laat politiewoordvoerder Patricia Wessels weten.

Reden

De reden waarom de man helemaal door het lint ging in zijn toch wel burgerlijke Skoda is onbekend. De auto ligt helemaal in de kreukels en de airbags zijn uitgeklapt, dat was dus een flinke klap. Hij maakte het zo bont dat hij bij zijn aanhouding is getaserd op de A20, nadat de marechaussee hem heeft klemgereden ter hoogte van de afrit Overschie en Blijdorp. De snelweg is lange tijd gedeeltelijk afgezet, op dit moment is hij weer helemaal open.

Het is tevens niet duidelijk of hij onder invloed was van bepaalde middelen. Je zou bijna direct er vanuit gaan van wel. Hoe anders haal je het in je hoofd om zulke capriolen uit te halen op wegen waar ook veel kinderen vlakbij spelen.

De politie komt graag in contact met getuigen en/of mensen die schade hebben.

Afbeelding via Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op Twitter