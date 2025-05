Keileuke Kever-buggy is tof, maar maakt veel voorkomende fout

Dit zijn nou de leukere dingen die je kan doen met een oude Kever, al wordt er wel één voorspelbare ‘fout’ gemaakt. Ja, wij maken ons hier druk over.

Het lijkt erop dat het fenomeen ‘restomod’ een beetje uitgekauwd is. Logisch, want alleen het aantal Porsche 911-restomods is al niet meer op handen en voeten te tellen. We willen echt niet het vakwerk van partijen als Singer ondermijnen, maar ‘we kennen het nou wel’.

Goed uitgevoerde restomod

En toch, als je het goed doet, kan het echt heel leuk zijn. Zo is het restaureren en het modden van Volkswagen Kevers ook al jaren gemeengoed. En nee, eigenlijk is het idee van de firma Twisted totaal niet nieuw. Toch krijgen wij na het zien van de TBug gelijk zin in een strandvakantie waarmee je met dit ding lekker over het zand kan crossen. Wat kan je toch veel met die Kever.

TBug

Twisted ken je wellicht van hun aangepaste Land Rover Defenders. Toch tapt het Britse bedrijf ook wel eens uit een ander vaatje. Volgens het bedrijf zelf “omdat het cool is”. Nice. Qua looks is de TBug lekker Kever-achtig: afgezaagde wielkasten, enorme ballonbanden en allerlei verstevigingen zodat je lekker kan crossen. Concreet heeft Twisted toch het hele ding van A tot Z verbouwd, om het ‘resto’-gedeelte te omarmen. Welke motor wordt gebruikt staat niet op de website, wel dat ‘ie het originele aantal pk’s verdubbelt en de betrouwbaarheid van modernere blokken erbij betrekt. Het chassis is verstevigd en het interieur is opnieuw bekleed met moderne materialen. Ook wordt de verlichting vervangen door LED-verlichting.

‘Fout’

Dat laatste moeten we het even over hebben. De koplampen van de Twisted TBug verhuizen van de wielkasten naar het voorste paneel. En de lampen in kwestie zijn… ja, weer diezelfde ronde LED-units die je op vrijwel elke gemoderniseerde klassieker vindt. Dit klinkt als muggenziften (en ik geef toe, dat is het tot op zekere hoogte ook), maar daar zou een betere oplossing voor moeten zijn. Moderne lampjes in een klassieke behuizing, of zo. Veel restomods vallen over de verlichtingskwestie en maar weinig lossen het met verve op.

Wat het kost en hoe veel ervan gebouwd worden, daarvoor moet je Twisted even lief aankijken. We kunnen ze de verlichting vergeven, want de rest is gewoon echt heel cool. Koop dan!