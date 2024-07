We rijden met een 30 pk sterke Kever Cabrio [video]

Deze keer geen pk-geweld, maar de charmante eenvoud van een Kever.

Zelfs als er miljoenen exemplaren van een auto gebouwd worden, wordt een auto uiteindelijk toch bijzonder. Dat bewijst de Volkswagen Kever. Nu is de Kever ook wel een van de meest iconische auto’s aller tijden. Een auto die iedereen kent en een auto die alleen maar duimpjes omhoog krijgt.

The Collectables biedt momenteel niet één, maar twee gave Kevers aan. Het leeftijdsverschil tussen deze auto’s is maar liefst 23 jaar, maar dat is nog niks als je naar de totale levensduur van de Kever kijkt. Deze auto is namelijk van 1938 tot 2003 (!) in productie geweest, langer dan welke auto ook.

De oudste van de twee dateert uit 1958. Dit is de auto waar Wouter in rijdt. Het betreft een cabrio gebouwd door Karmann, met vier zitplaatsen. Waar de Kever in zijn oervorm maar 24 pk had, leverde de auto vanaf 1953 30 pk. Dat is toch eventjes een kwart aan extra vermogen…

Dit exemplaar is origineel Nederlands en staat er dankzij een restauratie pico bello bij. Met de two-tone lak in de kleuren rood en crèmewit is het gewoon een hele charmante verschijning.

De andere Kever is eveneens een cabrio, maar dan een blauwe. Deze is ook een stukje moderner, want deze auto dateert uit 1979. Tegen die tijd waren er ook weer snellere versies van de Kever bijgekomen. Dit exemplaar heeft een 1.6 achterin liggen met maar liefst 50 pk.

Deze Kever komt niet uit Nederland, maar uit de VS. De auto is uitgevoerd in een lekker zomerse kleurstelling: Florida Blue met een beige kap. Dat deze Kever nieuwer is dan de andere kun je zien aan de voorruit, die groter en boller is. Ook leuk: deze auto heeft zowaar een airco.

Deze Kever ziet eruit alsof ‘ie gerestaureerd is, maar het gaat hier om een auto die nagenoeg origineel is. De auto zit nog in zijn eerste lak en zelfs de banden zijn nog origineel. Logischerwijs is er dan ook niet veel mee gereden: er staat nog maar 30.0630 mile (49.294 km) op de teller.

Deze fraaie Kevers worden dus beide online geveild via The Collectables. Op de rood-witte Kever Cabrio kan tot en met volgende week woensdag 20.00 geboden worden op de blauwe Kever Cabrio tot en met 20.30.

Vergeet ook vooral niet de video te kijken, met Wouter achter het stuur van een Kever.