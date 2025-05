Is deze peperdure Tesla-SW mooier dan ‘de Nederlandse’?

Wanneer je ziet dat er een Tesla Model S Shooting Brake te koop staat, denk je waarschijnlijk aan een Nederlands product. Het is echter niet zo.

Tesla overleeft al jaren op het uitmelken van twee autotypes. In het midden- en iets hogere segment een sedan en een SUV. Het idee is simpel: de Model S of Model 3 is alles wat je zoekt. Meer ruimte nodig? Dan neem je de Model X of Model Y. En dat is grotendeels hoe de wereld werkt, maar voor estate-liefhebbers is dat een probleem. Er is echter een oplossing voor. Alleen moet de timing daarvoor wel kloppen.

RemetzCar Model SB

In 2018 kwam het Nederlandse RemetzCar namelijk met de ‘Model SB‘, met de SB van Shooting Brake. Dankzij Niels van Roij werd er een perfect passende dakkapel voor de Model S ontworpen. Het oogt natuurlijk en dankzij de groene kleur krijg je er een keurige, Jaguar XF-esque estate door als gevolg. RemetzCar bouwde er precies één die op Nederlands kenteken staat en nog steeds ergens rond tuft. Die wilde in 2020 één keer van eigenaar wisselen voor dik twee ton. Da’s de prijs van uniek zijn. Er is een oplossing, alleen die is helaas niet goedkoper.

Nog een Shooting Brake

Er is namelijk nóg een Tesla Model S Shooting Brake. Een blauwe dit keer en met een minder van het origineel afwijkende kleurstelling. Hij is gewoon blauw, zoals je dat kon bestellen op de Model S. Het gaat eveneens om een nieuwer exemplaar, de eerste facelift uit 2016 welteverstaan. In plaats van de P85 die de RemetzCar SB is, is dit een 100D met 422 pk.

De firma die deze Model S Shooting Brake heeft gebouwd, lijkt het grotendeels eens geweest te zijn met de designkeuzes van Van Roij. De schouderlijn loopt over in een soort spoiler onder de achterruit, met een veel uitgesprokenere spoiler daar nog weer boven. De D-stijl doet wat Audi A6-esque aan, zonder de zeer uitgesproken chromen lijn die de RemetzCar heeft. Ietsje ingetogener maar net als onze Nederlandse trots alsof het zo de fabriek uit komt rollen.

Het exemplaar is verder nog gemodificeerd met een nieuwe achterbumper en nieuwe velgen. Zoals gezegd: het oogt erg natuurlijk. Je vraagt je bijna af of een grote SW van Tesla niet het ei van Columbus had kunnen zijn. Hier had het wel gescoord, waarschijnlijk.

Het interieur biedt minder verrassingen, het lijkt vooral alsof ze in de Tesla Model S Shooting Brake alle materialen wat hoogwaardiger hebben gemaakt. Mag ook wel, want deze Model SB staat dus te koop. En de prijs vergeleken met een gebruikte Model S, daar lusten de honden geen brood van.

Kopen

De Model S Shooting Brake uit 2017 staat namelijk te koop in Zwitserland, waar deze ook geregistreerd en zover bekend gebouwd is. De vraagprijs is 250.000 Zwitserse frank, omgerekend iets meer dan 267.300 euro. Er is weinig mee gereden: er staat 3.000 kilometer op de klok. De korte beschrijving zegt niks behalve ‘1 of 1, enige Model S Shooting Brake ter wereld.’ Weet je dat heel zeker?

Er zijn namelijk meerdere ombouwen van Model S’en naar estate of ‘Shooting Brake’, lang niet allemaal zo fraai uitgevoerd. Maar de RemetzCar Model SB doet op zijn minst niet onder voor dit blauwe exemplaar, toch? Als je hem toch wil kopen omdat het wachten op de volgende eigenaarwissel van de RemetzCar zo lang duurt, kan je terecht op ClassicDriver.