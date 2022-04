Kijk nou, het is de Mercedes-AMG C-klasse met een vierpitter

Mercedes-AMG heeft een eerste beeld vrijgegeven van de C-klasse in AMG-uitdossing.

De nieuwe C-klasse is straks alweer een jaartje onder ons. Tijd voor de volgende stap. En dat heeft te maken met de drie magische letters AMG. Helaas minder magie dan ooit. Geen sappige zes- en achtcilinders voor de heetste C-klasse varianten. Jammer de bammer.

Mercedes-AMG C-klasse

Het lekkerste bewaren ze in Affalterbach voor het laatst. Het eerste vrijgegeven beeld van de Mercedes-AMG C-klasse moet niet de C63 maar de C43 voorstellen. Waar de vorige generatie C een totaal andere motor hadden is dat iets anders met de nieuwe C-klasse. De vorige C43 had een drieliter zescilinder turbomotor onder de kap. De C63 had een geblazen 4.0-liter V8. Met de nieuwe C-klasse AMG is het zo dat zowel de C43 als de C63 een viercilinder krijgen.

Aan de hand van een teaser op Twitter krijgen we de Mercedes-AMG C43 een klein beetje in beeld te zien. De meeste actie zit hem in het feit dat de koplampen aangaan. Helaas zijn we aangekomen in een tijdperk dat de verlichting spannender is dan de krachtbron. Mercedes-AMG laat het ‘opzwepende’ geluid van de viercilinder zelfs helemaal achterwege in de teaser. Misschien schamen ze zich er een beetje voor.

Over de naam kun je nog niets uitsluiten. De kans bestaat dat Mercedes-AMG niet kiest voor C43 maar voor C45 of C53. Dezelfde motor in de CLA 45 S is goed voor 421 pk. Zet je geld er dus maar op dat deze C43 wellicht zo’n 450 pk gaat leveren. De C63 kan er, met hulp van een hybride aandrijflijn, er zo nog 100 pk bovenop doen.