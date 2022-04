Gelekt! Porsche 992 Sport Classic is een toppertje

Te vroeg op uw beeldscherm. De Porsche 992 Sport Classic in vol ornaat.

Hij is terug van weggeweest. Met een pauze gedurende de 991-reeks, heeft Porsche besloten om met de 992 de Sport Classic weer terug te brengen. Het model kennen we natuurlijk van de 997. Met een oplage van 250 stuks een zeer zeldzaam ding. De nieuwe SC is ook zeldzaam, maar minder zeldzaam. Leggen we uit.

De Griekse publicatie van Car & Driver heeft per ongeluk iets te snel op enter gedrukt. Daardoor kwam cruciale informatie en allerlei foto’s van de nieuwe Sport Classic zo pardoes op het internet. Daardoor weten we nu dat Porsche in totaal 1.250 exemplaren gaat maken van de 992 SC.

Dat zijn er dus duizend meer in vergelijking met de 997. Feit blijft dat dit model een gelimiteerde oplage is. Oftewel, dit is potentieel weer zo’n Porsche die flink in waarde gaat stijgen.

Geen Fuchs dit keer. Wel zijn er andere retro elementen te vinden op de nieuwe SC. De kleur Sport Classic Grey bijvoorbeeld. En die ducktail hè. Ook tof is het two-tone interieur dat naar verluidt luistert naar de naamcombinatie Classic Cognac en Ascot Brown.

Nog een beetje onduidelijk is welke krachtbron Porsche gebruikt voor de 992 Sport Classic. Vermoedelijk is dit een opgewaardeerde Carrera-motor en niet de Turbo-motor waar sommigen op hoopten. Als het de Turbo-motor zou zijn dan had je op z’n minst de typische luchtinlaten kunnen verwachten.

De Carrera-motor is een geblazen 3.7-liter zescilinder en zou 550 pk moeten leveren. Die power wordt uitsluitend naar de achterwielen gestuurd.

Standaard is de Porsche 992 SC uitgerust met een handbak. Porsche heeft gekozen voor de zevenbak en niet de zesbak. Dit zal niet iedereen prettig vinden. De handgeschakelde zesversnellingsbak van de GT3 bevalt over het algemeen een stuk beter dan de zevenbak uit de Carrera-modellen.

Al deze informatie is nog niet door Porsche bevestigd. Met dit nieuwe lek zal het echter niet lang meer duren voordat Porsche zelf het doek trekt van de nieuwe 992 Sport Classic. Kom maar door!