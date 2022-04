Sorry Tesla, Nederlanders willen niet in zelfrijdende auto stappen

1 op de 4 Nederlanders zegt nooit in een zelfrijdende auto te gaan stappen. Balen, daar gaan de plannen van Tesla.

En BMW en Audi en Mercedes. Want Tesla is natuurlijk niet het enige automerk dat werkt aan zelfrijdende technologie. Elke zelf respecterende is er wel mee bezig. Wellicht een gevalletje wat de boer niet kent eet hij niet. Want Nederlanders staan behoorlijk negatief over de komst van de zelfrijdende auto. Blijkt uit onderzoek van MisterGreen onder 1.091 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard.

Angst voor veiligheid

Uit het onderzoek komt naar voren dat 44 procent van onze landgenoten nooit in een zelfrijdende auto zegt te stappen. Een belangrijke reden is de veiligheid. Of de angst dat die veiligheid niet goed genoeg is. Vier op de 10 respondenten denkt dat een zelfrijdende auto’s vaker verantwoordelijk gaan zijn voor ongelukken dan een menselijke bestuurder.

Vrouwen zitten er niet op te wachten

Het zijn vooral de vrouwen die er niets in zien. 53 procent van hen zegt nooit in een zelfrijdende auto te stappen. Mannen zijn met percentages van 34 en 35 procent een stuk minder terughoudend.

Technologie zelfrijdende auto

Hoewel autofabrikanten steeds verder komen met de ontwikkeling zijn overheden nog voorzichtig. Je ziet steeds vaker dat bepaalde regio’s door overheden aangewezen worden als testruimte voor autonoom rijden. De techniek kan wel getest worden in een afgesloten testomgeving. Uiteindelijk is de onvoorspelbaarheid van de echte wereld nodig om de kunstmatige intelligentie goed te kunnen ontwikkelen.

Het grote onbekende is vermoedelijk de grootste reden dat mensen nog angstig zijn over autonoom rijden. In een voertuig stappen die alles voor je doet voelt toch onwennig.