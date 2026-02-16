Klant zit niet te wachten op technologie maar draait wel op hoge reparatiekosten, dat moet stoppen

De digitale binnenspiegel of de laserlampen zijn leuk, tot ze stuk gaan…

Het is natuurlijk hartstikke tof om je vrienden te vertellen dat ze nog in de steentijd leven met de spiegels die nog aan hun auto’s hangen en dat camera’s de toekomst hebben. Maar hun lachen jou vervolgens keihard uit als die een van die camera’s eraf getrapt wordt en je voor de belachelijk hoge kosten mag opdraaien.

De Duitsers van de ADAC besloten om de stijgende reparatiekosten eens door te lichten. Ze kwamen daarbij bij een open deur uit en trapte die nogmaals open. De conclusie bleek: reparatiekosten stijgen door meer en meer prijzige technologie.

Meer kosten door minder eigen toedoen

Toch was dat het niet helemaal voor de branchepartij. De Germanen zette vervolgens stappen door de open deur en trokken andere conclusies. Zo merkte de club op dat de moderne autokoper steeds vaker technische snufjes voorgeschoteld krijgt die niets of nauwelijks iets toevoegen aan de ervaring met en in de auto. Erger nog: deze onderdelen gaan vaak stuk zonder toedoen van de eigenaar of een externe factor. Helaas moet de eigenaar wel voor de hoge reparatiekosten opdraaien.

ADAC geeft als voorbeeld onder andere binnen- en buitenspiegels die vervangen worden voor camera’s. Of de verzonken deurgrepen die vanaf volgend jaar in China verboden worden. Maar ook koplamptechnologie zoals laserlight, die worden aangehaald als veiligheidsfuncties, leveren vaak niet op dit soort beloftes, maar kosten bij reparatie wel vele duizenden euro’s meer dan een normale koplamp.

Denk eens na

De Duitse evenknie van de ANWB vond het dan ook tijd om vooral autofabrikanten op te roepen om beter na te denken over welke technologie wel of niet iets toevoegt voordat het in auto’s aangeboden wordt. Maar ook moet er weer eens nagedacht worden over duurzaamheid en gebruiksgemak. De verzonken deurgreep als schoolvoorbeeld hiervan. Deze gaat stuk en is onveilig. De mechanische is duidelijk in gebruik en kan theoretisch eeuwig mee.

Ook autokopers wordt verzocht iets langer na te denken voordat een auto gekocht wordt. Denk na over welke opties je wel of niet nodig hebt, hoe leuk ze ook klinken op de optielijst. Daarnaast is het zaak om niet altijd naar de dealer te gaan voor reparaties. Andere bedrijven bieden vaak vergelijkbaar onderhoud, maar voor een lagere uurloon. Ook bieden dit soort partijen vaak gereviseerde of tweedehands onderdelen aan die net zo goed kunnen presteren als nieuwe, maar voor een fractie van de prijs.