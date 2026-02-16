Klant zit niet te wachten op technologie maar draait wel op hoge reparatiekosten, dat moet stoppen

De digitale binnenspiegel of de laserlampen zijn leuk, tot ze stuk gaan…
Het is natuurlijk hartstikke tof om je vrienden te vertellen dat ze nog in de steentijd leven met de spiegels die nog aan hun auto’s hangen en dat camera’s de toekomst hebben. Maar hun lachen jou vervolgens keihard uit als die een van die camera’s eraf getrapt wordt en je voor de belachelijk hoge kosten mag opdraaien.
De Duitsers van de ADAC besloten om de stijgende reparatiekosten eens door te lichten. Ze kwamen daarbij bij een open deur uit en trapte die nogmaals open. De conclusie bleek: reparatiekosten stijgen door meer en meer prijzige technologie.
Meer kosten door minder eigen toedoen
Toch was dat het niet helemaal voor de branchepartij. De Germanen zette vervolgens stappen door de open deur en trokken andere conclusies. Zo merkte de club op dat de moderne autokoper steeds vaker technische snufjes voorgeschoteld krijgt die niets of nauwelijks iets toevoegen aan de ervaring met en in de auto. Erger nog: deze onderdelen gaan vaak stuk zonder toedoen van de eigenaar of een externe factor. Helaas moet de eigenaar wel voor de hoge reparatiekosten opdraaien.
ADAC geeft als voorbeeld onder andere binnen- en buitenspiegels die vervangen worden voor camera’s. Of de verzonken deurgrepen die vanaf volgend jaar in China verboden worden. Maar ook koplamptechnologie zoals laserlight, die worden aangehaald als veiligheidsfuncties, leveren vaak niet op dit soort beloftes, maar kosten bij reparatie wel vele duizenden euro’s meer dan een normale koplamp.
Denk eens na
De Duitse evenknie van de ANWB vond het dan ook tijd om vooral autofabrikanten op te roepen om beter na te denken over welke technologie wel of niet iets toevoegt voordat het in auto’s aangeboden wordt. Maar ook moet er weer eens nagedacht worden over duurzaamheid en gebruiksgemak. De verzonken deurgreep als schoolvoorbeeld hiervan. Deze gaat stuk en is onveilig. De mechanische is duidelijk in gebruik en kan theoretisch eeuwig mee.
Ook autokopers wordt verzocht iets langer na te denken voordat een auto gekocht wordt. Denk na over welke opties je wel of niet nodig hebt, hoe leuk ze ook klinken op de optielijst. Daarnaast is het zaak om niet altijd naar de dealer te gaan voor reparaties. Andere bedrijven bieden vaak vergelijkbaar onderhoud, maar voor een lagere uurloon. Ook bieden dit soort partijen vaak gereviseerde of tweedehands onderdelen aan die net zo goed kunnen presteren als nieuwe, maar voor een fractie van de prijs.
Reacties
mashell zegt
Als je jouw keuzes laat leiden door mogelijk hoge reparatie kosten is alle plezier wel uit je leven verdwenen.
jaso013 zegt
Nou ja, of je bent gewoon iemand die er én geen waarde aan hecht én zijn/haar geld graag aan andere zaken uitgeeft. En dat is ook prima. Ik persoonlijk denk daar wel over na tot op zekere hoogte, dat wil niet zeggen dat je persee een kale auto koopt uiteraard. Nu scheelt het al dat ik niet kan shoppen in het hoge segment dus de extreem dure opties gaan tozh al aan mijn neus voorbij.
Joris24 zegt
Als ik moet betalen voor systemen die ik helemaal niet in mijn auto wil, zowel in aanschaf als in onderhoud, haalt dat wel plezier uit mijn leven. Ik geef liever geld uit aan vakantie, een klus in of om mijn huis of een lekker uitetentje dan een verplicht camerasysteem in mijn auto dat mij monitort of ik in slaap dreig te vallen, want als ik moe ben stap ik niet achter het stuur en dat gaat al meer dan 20 jaar prima. Of een verplicht systeem dat me waarschuwt als ik de kinderen die ik niet heb achterlaat in de auto.
tortuga zegt
Mensen kopen vaak een 2dehands auto met die snufjes. Aan een veel goedkopere nieuwprijs. Vervolgens gaat er iets stuk en hebben ze eigenlijk niet het budget zoals de nieuw kopers om dat allemaal te vervangen. Of zoals leaserijders.
Elke merk heeft zo zijn snufjes die zeker eens stuk gaan. En inderdaad camera’s zijn het meest voorkomende.
Joris24 zegt
Inderdaad een open deur, maar ik vind het wel heel vervelend dat een auto niet meer veilig geacht wordt als hij geen camera heeft die de bestuurder 24/7 monitort om te waarschuwen als je in slaap valt of een systeem dat je waarschuwt als je je kind achterin achterlaat terwijl je de auto afsluit.
Auto’s worden overvol gepropt met systemen om bestuurders tegen hun eigen onkunde of bewuste onoplettendheid/desinteresse te beschermen, en daardoor worden de meeste mensen die gewoon bewust met autorijden bezig zijn en opletten op enorme kosten gedreven.
Als je moe bent, ga dan niet autorijden ipv een camera laten inbouwen om je te vertellen dat je vermoeid bent. Als je je kind in de auto achterlaat, ben je gewoon een totale debiel, daar hoef je geen waarschuwingssysteem voor te hebben. Als je de maximumsnelheid overschrijdt is dat meestal bewust, dan hoeft je auto je daar niet continu op te wijzen. Als je niet binnen de lijntjes kunt rijden kun je beter niet achter het stuur stappen ipv lane assist te moeten hebben. En zo wordt de lijst met ‘veiligheidssystemen’ die ervoor zorgen dat de gebruiker de grenzen van die systemen toch weer op gaat zoeken, steeds langer, en alles kan kapot.
Mijn dailies zijn ouwe perenkisten, als ik zie hoeveel elektronicaproblemen collega’s en kennissen hebben met moderne auto’s en welke bizarre kosten daarbij komen kijken heb ik echt nul trek in zo’n auto die overigens tegenwoordig ook nog alles wat je erin en er omheen doet opslaat en deelt met allerlei instanties en god weet wie verder. Ja, ik ben een ouwe zeur, maar wat mij betreft hoeft er na ABS / ESP / airbags weinig nieuwers dan dat in m’n auto (misschien zo’n puntje voor dodehoekdetectie, hoef je niet om te kijken). Als anderen dat wel willen, helemaal prima, maar ik zou keuze wel waarderen want hier zal ook ooit iets nieuws op de oprit moeten komen. Nu wordt het je allemaal opgedrongen.
petroldrinker zegt
of gewoon lekker oudere autos blijven rijden die al die meuk er niet in hebben, heb nu mn jongste auto ooit (2013, dus 13 jaar oud), maar als ik alleen al zie hoeveel daar opzit wat ik elke keer uitzet of totaal niet gebruik….
piedlourd zegt
Ik rij ook graag oude auto’s die nog een overzichtelijk gewicht hebben en al die irritante “hulpjes” niet hebben.
Ik heb nu trouwens een subliem rijdende 406 coupé over voor maar 4800 euro.
Alleen voor de liefhebber die dit magnifieke product van Pininfarina kan waarderen!
Peugeot is alleen het logo. De auto is ontworpen en gebouwd door Pininfarina. Schitterend!