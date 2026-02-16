Autofabrikanten moeten miljarden aan EV-investeringen door de plee spoelen

Het valt niet mee om autofabrikant te zijn anno 2025. Het ene moment investeer je miljarden in een bepaald type auto, het andere moment blijkt er geen vraag naar te zijn. Diverse grote autofabrikanten hebben miljarden door de plee moeten spoelen.

EV-subsidie weg

The Financial Times heeft berekend dat autofabrikanten vorig jaar gezamenlijk 65 miljard dollar af moesten schrijven. Voor onze Europese lezers: dat komt neer op dik 54 miljard euro. En dat kom allemaal door EV’s.

Of nou ja, het komt ook door een zekere oranje president met dictatoriale trekjes. Hij heeft namelijk de EV-subsidie ingetrokken, waardoor fabrikanten genoodzaakt waren hun strategie te herzien.

Stellantis en Ford

Stellantis heeft de grootste offers moeten brengen voor een koerswijziging. Zij moesten vorig jaar maar liefst 22,2 miljard euro afschrijven. Stellantis schrapte onder meer de elektrische Ram en bracht in plaats daarvan de ouderwetse HEMI V8 terug.

Ook Ford gooide het roer om. Zij schrapten de F-150 Lightning en twee elektrische bestelwagens. Dit grapje heeft Ford 19,5 miljard gekost. Bij General Motors was de schade minder groot, maar ook zij konden vorig jaar 7,6 miljard door de gootsteen spoelen.

EV nog niet opgegeven

De Amerikaanse fabrikanten hebben dus flinke klappen gekregen in hun pogingen om over te stappen naar EV’s. Dat betekent overigens niet dat ze de EV maar opgeven. Zo heeft Ford veel geld geïnvesteerd in een gloednieuw ‘Universal EV Platform’ voor de Amerikaanse markt. Verder zetten de Amerikanen in op elektrische pick-ups met een range-extender.

Het zijn onzekere tijden voor de auto-industrie. Want het kan zomaar zijn dat er na Trump een progressieve president komt en er weer een hele andere wind gaat waaien. En de EV-transitie gaat uiteindelijk gewoon door, ook al zijn er misschien wat hobbels op de weg.

Via: The Financial Times