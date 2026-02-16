Deze bizarre Marktplaats-occasion heeft 831 pk op 985 kg

Dit is zonder twijfel de meest sensationele auto die je kunt kopen op Marktplaats.

Als je een sportwagen koopt, kun je in principe twee kanten op. Of je gaat voor een zwaardere auto met veel cilinders en veel vermogen, of je gaat voor een lichte auto met minder vermogen. Bij deze Marktplaats-occasion hoef je echter niet te kiezen. Deze auto heeft een laag gewicht én een extreem krachtige V8.

Ultima Can-Am

Het betreft een knalgele Ultima Can-Am. Onze kentekengoeroe Edvar had dit monster vorig jaar al eens de revue laten passeren, maar nu staat ‘ie te koop op Marktplaats. Hij ziet er niet straatlegaal uit, maar deze auto heeft toch echt een Nederlands kenteken.

De Ultima Can-Am is zo spartaans als het maar kan. Deze auto heeft geen dak, een minimale voorruit en een interieur met alleen de hoognodige elementen. Als Ultima het stuur achterwege had kunnen laten, dan hadden ze dat gedaan.

Bijna-doodervaring op wielen

Welke motor er in een Ultima ligt, is altijd weer een verrassing. Dat kan van alles zijn, van een Bentley V8 tot een Audi V10. In dit geval ligt er een 6,3 liter Chevy V8 in, die flink onder handen genomen is.

Mede dankzij een supercharger levert dit blok maar liefst 831 pk. Dat is tamelijk bizar, zeker als je bedenkt dat deze auto maar 985 kg weegt. Sterker nog: dit is een bijna-doodervaring op wielen, want we gokken dat deze auto weinig hulpsystemen heeft.

Om het racegevoel te versterken is deze Ultima voorzien van een sequentiële bak, afkomstig van Porsche. De auto staat ook op Toyo semi-slicks, dus een proefritje in de huidige weersomstandigheden lijkt ons niet verstandig.

Prijs

Overigens is er toch nog een béétje aan gebruiksgemak gedacht. De auto is namelijk voorzien van een nose-liftsysteem. Ook wordt er een normale voorruit en een softtop bijgeleverd, voor de mensen die vliegjes niet zo lekker vinden.

Wat kost zoiets? Dit gele monster wordt aangeboden op Marktplaats voor €89.900. Da’s heel veel geld voor een kitcar, maar we garanderen: je gaat voor dit bedrag niks vinden wat meer sensatie biedt. Dus in die zin is het een goede deal.