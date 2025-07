Zit jij te wachten op een Tesla-restaurant bij jou in de buurt?

Als het succesvol genoeg is kun je meerdere Tesla-restaurants verwachten.

Deze maand was dan eindelijk het moment daar. Tesla opende de deuren van het eerste restaurant van het merk in Los Angeles. Zoals wel vaker met producten van het Amerikaanse merk, is er een behoorlijke hype rondom deze eetgelegenheid in de Californische stad.

Volgens Amerikaanse media staan er rijen aan mensen die maar wat graag een hapje willen eten in deze nieuwe tent. Nu heeft Elon Musk op X bekendgemaakt dat als het concept inderdaad succesvol blijkt je meerdere Tesla-restaurants kunt verwachten.

Als ons retro-futuristische eetcafé goed uitpakt, wat ik denk dat het zal doen, zal Tesla deze in grote steden over de hele wereld plaatsen, evenals bij Supercharger-locaties langs langeafstandsroutes.

Hier kan natuurlijk een gat in de markt ontstaan. Franchiseondernemingen schieten als paddestoelen uit de grond. Maar in plaats van een saaie en uitgekauwde smashburger, een retro-futuristische eetcafé? Ik vind het wel geinig. Je moet ook wel durf hebben om zoiets te openen buiten de Verenigde Staten. Overigens heeft Elon Musk nog geen details bekendgemaakt hoe hij de Tesla-restaurants organisatorisch zou willen aanpakken, maar een franchise-constructie lijkt voor de hand liggend.

Als ondernemer moet je wel weerbaar zijn tegen haat. De auto’s van het merk waren dit jaar geregeld het slachtoffer van vandalisme en ook een dealer in Den Haag moes het ontgelden. Bekladde muren en ingegooide ramen: een dikke huid is wel een vereiste voor het runnen van een Tesla-restaurant.

De Tesla Diner & Drive-In in Los Angeles bevat naast eten en drinken ook Tesla-merchandise, een Optimus-robot en twee gigantische LED-schermen van 14 meter breed waarop films worden vertoond. De films zijn speciaal afgestemd op het audiosysteem van Tesla-modellen, zodat bezoekers vanuit hun auto een bioscoopje kunnen pakken.

Daarnaast zijn er 80 Supercharger-laadpunten van de vierde generatie. Het idee is afkomstig van klassieke Amerikaanse drive-ins, maar dan in een modern jasje. Vandaar ook het retro-aspect.

Leuk in Los Angeles. Maar zit jij te wachten op een Tesla-restaurant bij jou in de buurt?

Fotocredit: shellzero via Reddit