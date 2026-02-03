Officieel: China sluit deur voor verzonken deurhendels met verbod

Het is gedaan met de vervelende, elektrische deurhendels.

Er zijn van die technologische ontwikkelingen waarvan je je afvraagt waarom ze ‘ontwikkelingen’ genoemd worden. In het geval van de elektronische verzonken deurhendels maakt het iets simpels als in je auto stappen alleen maar ingewikkelder. Belangrijker nog: het maakt het uitstappen uit je auto in noodsituaties soms zelfs onmogelijk.

Na meerdere dodelijke ongelukken waarbij dit soort deurhendels als schuldige aangewezen zijn, grijpt de Chinese overheid in. Vanaf 1 januari 2027 zijn de elektrische, verzonken deurgrepen verboden. Sterker nog: de nieuwe regel maakt het gebruiken van onduidelijke deurhendels zelfs verboden voor nieuw geproduceerde auto’s vanaf de eerste dag van 2027. Bestaande auto’s met de deurgrepen hoeven dus niet terug naar de makers.

Duidelijk zichtbaar en mechanisch

De Chinese regelmakers beschrijven specifiek dat deurgrepen ‘duidelijk zichtbaar’ moeten zijn en een ‘mechanisch slot’ moet hebben. Daarnaast moet in het geval van nood het mogelijk zijn om zonder extra gereedschappen de deur te openen. Dat geldt in alle gevallen ook voor de achterklep.

Onder de nieuwe regels moet het niet alleen eenvoudiger worden om de deuren van buitenaf te openen, ook van binnenin moet het niet langer zoeken naar deurgrepen zijn. Zo moeten de hendels niet alleen duidelijk zijn, ook moeten ze met verlichte aanduiding aangewezen worden en een mechanisch systeem hebben.

Maar dan zijn we er nog niet, want er zijn ook eisen gesteld aan de maximale kracht die het mag kosten om de deur te kunnen openen. Voor de binnenkant staat 300 Newtonmeter, voor de buitenkant 500 Newtonmeter. Dat komt overeen met de vastgestelde maximale trekkracht die een mens mag uitoefenen bij werkzaamheden.

Het einde van de verzonken deurgreep

Met de nieuwe regels moeten vrijwel alle autobouwers wereldwijd meerdere ontwerpen aanpassen als ze vanaf volgend jaar de auto’s nog in China willen verkopen. Iets wat in veel gevallen erg waarschijnlijk is, aangezien China een van de grootste automarkten ter wereld is.

Daarnaast is het aannemelijk dat andere overheden soortgelijke regels zullen gaan invoeren. In de VS wordt ook gekeken naar het gevaar van de deurhendels van Tesla en ook in de EU begint het gesprek langzaam op gang te komen. Met andere woorden: het einde van de verzonken en elektrische deurgreep kan wel eens ingeluid zijn.