Nog een groot automerk zit niet te wachten op Apple CarPlay Ultra

Automerk na automerk zeggen geen interesse te hebben in Apple CarPlay Ultra.

Na jaren van ontwikkelen is Apple eindelijk klaar om CarPlay Ultra uit te rollen. Een veel uitgebreidere versie ten opzichte van reguliere CarPlay, waarbij het systeem geïntegreerd is met de rest van de auto. Niet elke autofabrikant zit daar op te wachten.

CarPlay, maar ook Android Auto is niet meer weg te denken in iedere moderne auto. Maar of de adoptie van CarPlay Ultra ook zo’n vaart gaat lopen valt te betwijfelen. Terwijl Aston Martin trots is op de primeur om dit verlengstuk van je iPhone te gaan ondersteunen, zijn andere automerken helemaal niet zo enthousiast.

Van de merken Audi, Mercedes, Volvo en Renault zijn bekend dat ze voorlopig geen interesse hebben in het integreren van Apple CarPlay Ultra. Een nieuwe tegenvaller voor het techbedrijf uit Cupertino, want ook BMW zegt op dit moment geen plannen te hebben om Ultra te gaan gebruiken. Dat maakt de Duitse autofabrikant bekend tegenover BMWblog.

BMW zegt in een reactie flink geïnvesteerd te hebben in iDrive. Apple CarPlay Ultra is een echte take-over van de software, wat iDrive buiten spel zo zetten. Daar zitten ze bij BMW niet op te wachten, dus Ultra hoef jij voorlopig niet te verwachten in je BMW.

Het is een interessante casus. Aan de ene kant kun je CarPlay Ultra als een soort verlossing zien van iets waar automerken al jaren mee tobben: goede software bieden in de auto. Vandaar dat een merk als Aston Martin het omarmt.

Maar laten we ook eerlijk zijn. De software in een Aston Martin was nooit het beste ooit. Terwijl de software in een moderne Audi, BMW of Mercedes meer dan prima werkt. Wat dat betreft snap ik de keuze van de merken om te bedanken voor de diensten van Apple. Je bent immers ook weer afhankelijk van een derde partij.

Op dit moment is nog onduidelijk wat het volgende merk gaat zijn dat na Aston Martin kiest voor een volledige integratie van Apple CarPlay Ultra. Gelukkig voor het Amerikaanse techbedrijf zijn partijen als Porsche en Hyundai nog wel geïnteresseerd. Maar misschien dat ook deze merken terugkrabbelen als ze zien wat de andere merken doen. Mocht dat zo zijn dan is het een gigantische flater voor Apple.