Koning van de Nürburgring overleeft flinke klapper met BMW M4

Het blijft een listige baan, de Nürburgring, waar zelfs mensen die hem op hun duimpje kennen niet uitgesloten zijn van flinke klappers.

Als je een beetje autofanaat bent, heb je vast wel eens gehoord van de Nürburgring Nordschleife. Deze historische, meer dan 20 kilometer lange racebaan (die in grote delen van het jaar gewoon open is voor iedereen) heeft bijna 150 bochten en die allemaal heer en meester zijn is niet makkelijk. De Nürburgring kent vele grote crashes, soms met overledenen te betreuren. Of door het oog van de naald kruipen: de crash waarbij Niki Lauda zeer ernstig verbrandde gebeurde ook op de ‘Ring.

Grüne Hölle

Het is niet voor niks dat de Nürburgring de bijnaam Grüne Hölle of Groene Hel krijgt. Toch zijn er mensen waarvan je verwacht dat ze de baan zó goed kennen, dat het wel goed moet komen. Neem Misha Charoudin. Deze wereldreiziger met Russische roots (die zelfs in Nederland heeft gewoond) is neergestreken bij de Nürburgring om er zo vaak overheen te knallen dat ‘ie de baan waarschijnlijk beter kent dan wie dan ook ter wereld. Niet alleen om er zelf op te rijden, ook om mensen te coachen. Op zijn YouTube-kanaal uploadt hij enorm veel video’s met een enorme variatie aan auto’s die hij op de toppen van hun kunnen over de baan jaagt.

Crash

Gaat dat goed? Meestal wel. Vandaag bewijst de Nürburgring echter dat zelfs een heer en meester van de baan niet immuun is voor een ongeluk. Er is in theorie beeld van het ongeluk zelf, maar verwacht niet dat we dat te zien krijgen zonder dat Misha daar eerst iets mee doet. Tot die tijd hebben we de aftermath, en daaraan kan je zien dat het nogal heftig eraan toe ging.

Wat is er gebeurd? Daarvan doet Misha uitgebreid verslag op Instagram. De auto in kwestie is een flink getunede BMW M4 (G82) Competition RWD. Volgens Misha deed de auto ineens raar en weigerden de remmen dienst, inclusief een waarschuwing. Achteraf bleek dat er ook rook uit de achterkant van de auto kwam. In ieder geval was het te laat om nog te redden en is de auto uit de bocht gevlogen, in de lucht gelanceerd en vol met het dak tegen de vangrail aan geknald. Met geluk kwam de auto weer rechtop en balanceerde deze op de vangrail. Er was sprake van een kleine brand, maar dankzij een failsafe van BMW stopten de vloeistoffen met lekken en ging deze brand vanzelf weer uit.

Misha kan BMW niet genoeg bedanken, want ondanks dat de auto maar een halve rolkooi had (alleen achterin), konden Misha en de passagier (de eigenaar van de auto) uitstappen na de crash. Met lichte snijwonden van rondvliegend glas en wat schaafwonden. Ook was het reddingspersoneel snel ter plaatse. Misha en de eigenaar van de M4 zijn dus zo goed als ongedeerd, behalve een stijve nek (een helm met HANS-systeem is niet toegestaan op de ‘Ring tijdens publieke ritten). Dat had heel anders af kunnen lopen.