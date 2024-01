Ook BMW M4 lekt keihard het internet op

BMW moet wellicht de grille-ontwerper ontslaan en investeren in wat kurk: naast de reguliere 4 Serie is ook de BMW M4 keihard gelekt.

Rep en roer: de BMW 4 Serie (G22) wordt binnenkort gefacelift en de facelift is gelekt op het internet vandaag. BMW heeft nog geen tijd gehad om het lek te vinden of er ontstond nóg een gaatje in de dijk. Ook de sportversie van de BMW 4 Serie, de M4, is gelekt.

Is het een verrassing? Nee. Net als de BMW 4 Serie wordt het een milde facelift, waar vrijwel alles hetzelfde blijft. Het enige wat ingrijpend verandert is de dagrijverlichting. Dit was een soort hommage aan de welbekende angel eyes en eigenlijk werkt dat best prima, maar het worden nou wel hele non-descripte lijntjes. Al wordt het waarschijnlijk allemaal logischer als de Neue Klasse-modellen onthuld zijn.

Aan de achterzijde van de nieuwe BMW M4 eenzelfde (gebrek aan) verandering. Sterker nog: de gekozen nieuwe lampenwinkel kennen we al van de BMW M4 CSL. De bijzondere LED’s maken nu ook deel uit van de reguliere BMW M4.

Wat verder opvalt: niet veel eigenlijk. Dus benoemen we nog even dat dit de cabrio is en de kleur Velvet Orchid II die we zien op de foto’s dan waarschijnlijk wat breder beschikbaar wordt. Dan hoef je Individual niet meer te bellen. We zien ook de dubbele scherm-setup op het dashboard, al kon dit al in de M3 en M4 sinds een kleine update vorig jaar.

Daarover gesproken: ook de BMW M3 (Touring) en M4 Coupé krijgen dezelfde updates in de lichtsignatuur. Niet schokkend, wel geüpdatet. (via CocheSpias)