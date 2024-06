Porsche waarschuwt investeerders: “Geen nieuwe snelste ronde”

VAG en Porsche honcho Oliver Blume waarschuwt investeerders om dit jaar niet weer meer te verwachten.

Bij Porsche rijgt men het ene na het andere vette jaar aan elkaar. Dat is ook wel eens anders geweest. In de jaren ’70 en ’80 moesten de transaxle Porsche’s het bedrijf redden van de ondergang. Dat zorgde voor wat meer volume, maar ook die waren uiteindelijk zo duur om te maken dat Porsche fors goedkoper moest produceren om te blijven bestaan. De Boxster 986 en 911 996 waren het gevolg. Dat waren belachelijke successen (tenminste commercieel), doch als maker van relatief prijzige sportwagens was je destijds nog vatbaar voor ‘conjunctuur’.

In deze tijden van globalisme en gratis geld van centrale banken als het fout gaat, is dat verleden tijd. Conjunctuur is er nog wel, maar niet aan de top. Alle makers van luxe goederen zijn de afgelopen circa twee decennia episch binnengelopen. Niet voor niks is de einbaas van EL-VEE-EM-ASJ nu zo’n beetje de rijkste man op aarde.

Ook merken als Porsche en Ferrari kunnen niet meer lachen van de kwartjes. Iedereen wil hun producten. Nu moet er gezegd worden: die zijn dan ook tegenwoordig, heel erg goed. Maar om het i historisch perspectief te zien: van de fabelachtige Porsche 944, destijds de kiloknaller, verkocht Porsche tussen 1982 en 1991, circa 150.000 exemplaren. Nu verkoopt Porsche een dikke 300.000 auto’s per jaar.

Vorig jaar waren het er 320.221 om precies te zijn, weer 3,3 procent meer dan het jaar daarvoor. Operationele winst ging naar 7,3 miljard Euro. Aandeelhouders kregen als dividend 5,66 Euro per stukje (of 5,67 Euro als ze de speciale aandelen hebben). Doch dit jaar stellen Blume en zijn team voor dat het dividend 2,30 Euro respectievelijk 2,31 Euro per aandeel wordt. Je kan niet elk jaar ‘een nieuwe snelste ronde’ rijden, aldus Oliver.

De honcho stelt dat investeringen in nieuwe auto’s, EV techniek en het opfrissen van het modelgamma voor kosten zorgen. Praktisch alle modellen zijn onlangs vernieuwd of worden binnenkort vernieuwd. In de meeste gevallen gaat het daarbij overigens over ingrijpende facelifts, maar soit. Blume stelt dat men nu de basis legt voor meer blubberdikke winst in de toekomst. Eerst het ‘zuur’, dan het ‘zoet’ dus. Wat toch net iets minder vervelend is als dat zuur nog steeds behoorlijk zoet is.

Dit jaar dus nog even niet dat nieuwe jacht bestellen voor de Porsche-familie, maar volgend jaar kunnen ze weer los. De ECB verlaagt het rentepercentage ook weer, dus het nimmer eindigende feest aan de top kan weer beginnen. Corona, oorlogen en andere gruwelijke ontwikkelingen zoals woke zijn slechts kleine afleidingen wat dat betreft. Waarvan akte.