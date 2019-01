Koop de auto van een rockster voor weinig, in Maastricht

Geen verdronken Rolls-Royce of een in de prak gereden Ferrari, maar een heuse Austin.

“And I’ve been waiting for this moment, for all my life…” zongen ze in Maastricht in koor. Ja, lieve mensen, de komende dagen zullen ook de minder welvarende fans van Phil Collins een bijzonder stuk geschiedenis uit het leven van de Britse rockzanger- en drummer op de kop kunnen tikken. Tijdens de 26ste editie van het in Maastricht georganiseerde InterClassics zal veilinghuis Coys namelijk de Austin A35 van de ex-frontman van Genesis onder de hamer plaatsen.

Hoewel het veilinghuis via meerdere bronnen heeft kunnen bevestigen dat het hier inderdaad gaat om een auto die ooit in het bezit is geweest van Phil Collins, specificeert Coys niet precies wanneer de Austin bij de zanger voor de deur stond. De uitzonderlijk kleine sedan kwam ter wereld in 1956, vijf jaar nadat Collins geboren werd. Hierom is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat Phil in zijn jeugd de nodige kilometers heeft gemaakt met een tweedehandsje. Dat gezegd hebbende heeft Daniel Gillen, Phil’s tourmanager, tegenover Coys kunnen bevestigen dat de auto van Phil is geweest. Zodoende bestaat de kans dat de trommelmeester zich in zijn meest succesvolle jaren, de jaren ’80 en ’90, heeft laten verleiden om een van zijn jeugdhelden aan te schaffen.

Hoe de vork precies in de steel zit, zal de volgende eigenaar ongetwijfeld uitvinden na aanschaf. Bij de slechts 35 pk sterke A35 krijgt de koper namelijk allerlei documenten waarin de geschiedenis van deze mincepie uitgebreid wordt verteld. Geïnteresseerden hoeven niet diep in de buidel te tasten voor dit stuk erfgoed. Coys verwacht namelijk dat het apparaat geveild zal worden voor een bedrag tussen de 7.000 en 10.000 euro.