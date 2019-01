Audi-CEO Bram Schot geeft groen licht voor de PB18

De strakke conceptcar is dichterbij dan je denkt.

In augustus vorig jaar presenteerde Audi op Pebble Beach (hence the name) de PB18. Een strakke, sportieve concept die ons een beeld moest geven van de richting die Audi op wil gaan. Dat is, voorspelbaar genoeg, met een elektrische aandrijving. Ook is het niet onwaarschijnlijk is dat er een hint naar de nieuwe R8 zit in de PB18. Maar de concept zelf is ten dode opgeschreven, zo werd gezegd in augustus. Maar de kersverse CEO Bram Schot, Neerlands trots, denkt er anders over.

Schot ziet potentie in de PB18. Zodra het ontwikkelingshoofd van Audi tegen de CEO zegt dat de auto gebouwd kan worden, dan mag die van Schot direct komen. En ja: dat gaat dus gebeuren! Het gaat om een oplage van 50 stuks, zo liet hij vanavond weten tijdens een event in Amsterdam. Ook zou het niet gaan om een derivaat met een PB18-neusje, maar een productieversie van de conceptcar zelf. Aangezien we daar al betrekkelijk realistische specs van hebben, hebben we hier daadwerkelijk een soort elektrische R8. Voor de goede orde zijn de specs: drie elektromotoren (twee achter, één voor), een 95 kWh-accupakket dat ervoor zorgt dat er zo’n 680 pk beschikbaar is, met een boost-functie die 775 pk zou kunnen leveren. Het koppel is, net zoals andere elektroauto’s, ook flink: 830 Nm. De actieradius is 500 km op basis van WLTP. Daar er eerst wat vaag over de 0-100 tijd werd gedaan, is nu de kogel door de kerk: 1,9 seconde. De auto zal een soort shooting brake worden, waardoor de kofferbak riant is voor een supercar. Want zo mogen we het wel noemen.

Na de e-tron, die op eerste gezicht ietwat tegenvalt vergeleken met goedkopere rivalen, wil de PB18 écht baanbrekend zijn. Qua specificaties lukt dat aardig. Wanneer de PB18 precies arriveert is nog niet bekend, ook zal de definitieve naam geen PB18 zijn. Maar de elektro-supercar is bij deze weer in leven. Thanks, Bram!