VAG: “Bentley MOET winstgevend worden, of anders…”

Zelfs met de Bentayga en een nieuwe Continental wil het nog niet opschieten.

Het klinkt als een onmogelijke situatie, maar toch bevindt Bentley zich wel degelijk in een lastig parket. Zelfs als prominent onderdeel van de Volkswagen Group wil het niet vlotten met de Britse maker van luxe auto’s. Blijkbaar gaat het financieel allesbehalve goed met het merk. In plaats van hun onvoorwaardelijke steun te betuigen en zich gezamenlijk achter de Britten te scharen, hebben de grootste aandeelhouders van de Volkswagen Group Bentley een ultimatum gegeven.

Om precies te zijn hebben de families Piëch en Porsche recentelijk aan de Britten medegedeeld dat als ze niet binnen twee jaar bakken met geld weten te genereren, ze linea recta uit het concern worden geknikkerd. Goed, tegenover de media willen ze nog niet over dergelijke keiharde gevolgen spreken, het is wel degelijk een reëel scenario. Zo heeft Wolfgang Porsche, het hoofd van de familie, het volgende gezegd:

“The important thing is for every [VW Group] brand to generate a reasonable contribution margin. That is not currently the case at Bentley, and we are not satisfied.”