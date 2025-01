Koop de zeldzame cross-over van een Nederlandse coureur

Van deze auto zijn er maar drie in Nederland en eentje staat er nu op Marktplaats.

Als we op zoek zijn naar een interessante occasion om over te schrijven komen we meestal niet uit bij een cross-over met een viercilinder. Vandaag maken we een uitzondering voor een hele zeldzame cross-over in Nederland: de Cadillac XT4. En we kregen ook nog ingefluisterd dat deze afkomstig is van coureur Renger van der Zande.

Je bent misschien niet zo thuis in het huidige gamma van Cadillac, maar de XT4 zit qua formaat tussen een BMW X1 en een X3 in. De auto staat op het E2XX-platform, wat we kennen van de Opel Insignia. De Cadillac XT4 staat sinds 2018 op de prijslijst en wordt nog steeds geleverd in de VS.

Naast het platform kennen we ook de motor van de Opel Insignia. Dat is de 2,0 liter turbo Ecotec, die in de Insignia 200 pk leverde. In deze Cadillac zXT4 heeft het blok net iets meer pit en levert ‘ie 230 pk.

230 pk is op zich prima, maar de vorige eigenaar is toch andere vermogens gewend. Dat is niemand minder dan Renger van der Zande. Hij wist twee keer de 24 Uur van Daytona te winnen, met onder meer Alonso als teamgenoot. Renger reed de afgelopen jaren voor Cadillac Racing, waarmee hij ook de 24 Uur van Le Mans reed in 2023 en 2024. Dat verklaart waarom hij in deze atypische cross-over reed.

In Nederland is zo’n Cadillac XT4 behoorlijk exotisch. Ze zijn hier namelijk nooit geleverd, om de eenvoudige reden dat Cadillac hier überhaupt niet actief is. Zodoende staan er slechts drie XT4’s op Nederlands kenteken. In sommige andere Europese landen is de XT4 overigens nog wel geleverd, hoewel ze daar ook niet bij bosjes verkocht zullen zijn.

Dit exemplaar dateert uit 2021 en heeft 50.794 kilometer op de teller staan. Op Marktplaats wordt er €38.500 voor gevraagd. Dat is niet mals… Voor dat bedrag heb je ook gewoon een BMW X3 uit 2021. Maar met deze Cadillac heb je wel iets unieks in Nederland, dat kan niet van veel cross-overs gezegd worden.